Diễn xuất được khán giả khen ngợi chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục gây thất vọng với màn đánh nhau 'mù mắt' trong Thả Thí Thiên Hạ

Sao quốc tế 02/05/2022 20:36

Màn đánh nhau do Triệu Lộ Tư đảm nhận, đang nhận về những phản hồi không mấy tích cực vì quá ''giả trân''.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió tại cả màn ảnh Hoa ngữ cũng như tại Việt Nam. Không chỉ vậy, sức hút của dàn diễn viên trong phim cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Đặc biệt là nữ diễn viên Triệu Lộ Tư

Diễn xuất được khán giả khen ngợi chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục gây thất vọng với màn đánh nhau 'mù mắt' trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Dạo gần đây, nữ diễn viên họ Triệu liên tục được netizen đánh giá là đã có những sự tiến bộ nhất định trong diễn xuất. Tuy nhiên, trong phân đoạn mới đây có lẽ người hâm mộ đã có những suy nghĩ lại về nhận định này. 

Diễn xuất được khán giả khen ngợi chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục gây thất vọng với màn đánh nhau 'mù mắt' trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh 2
Phân đoạn khiến netizen xảy ra tranh cãi của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Cụ thể, một phân cảnh hành động của Triệu Lộ Tư trong phim lại tiếp tục bị khán giả đem ra làm chủ đề bàn tán. Triệu Lộ Tư gây chú ý với khán giả qua cảnh cô nàng dùng hai ngón tay để ngăn đường kiếm của đối thủ. 

Nhiều khán giả đánh giá cảnh phim quá gượng ép. Cô nàng bị chê bai là không bộc lộ rõ thần thái khi tham gia cảnh hành động và khiến cho người xem có cảm giác không hề chân thật. 

 

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị chê vì diễn cảnh hành động quá giả trân. Trước đó, cảnh chiến đấu bằng lụa của nữ diễn viên bị cộng đồng mạng mỉa mai vì quá giả trân và gượng ép. 

 

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

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Cảnh thân mật của cặp đôi Dương Dương - Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ mới đây đã bị dân tình chê bai thậm tệ vì "sượng trân' mặc dù trong những bức ảnh hậu trường trước đó họ lại trông có vẻ vô cùng thân thiết.

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Từ khóa:   sao châu á Cbiz Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ sao Hoa Ngữ

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