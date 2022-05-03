Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt'

Sao quốc tế 03/05/2022 19:13

Phân đoạn tình cảm giữa 2 nhân vật chính trong Thả Thí Thiên Hạ đang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của cặp đôi Dương DươngTriệu Lộ Tư, khán giả càng có quyền mơ về một bộ phim hay nữa đến từ Cbiz. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt cho đến nay, Thả Thí Thiên Hạ hầu như chưa gây được tiếng vang lớn về mặt chuyên môn mà trái lại những gì người nhớ nhất về bộ phim chính là những drama không đáng có tại hậu trường. 

Nối tiếp những tranh cãi đó, mới đây, cảnh hôn đầu tiên của Dương Dương và Triệu Lộ Tư tiếp tục bị khán giả đưa ra làm chủ đề bàn luận trên khắp các diễn đàn. 

Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt' - Ảnh 1
Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt' - Ảnh 2
Phân đoạn khiến netizen không hài lòng về nụ hôn của cặp đôi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi cảnh quay được lên sóng, nhiều khán giả đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng đối với phản ứng hóa học của cặp đôi chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Một số bộ phần netizen sau khi xem cảnh hôn của 2 nhân vật chính cũng cho rằng đây là một trong những nụ hôn ''siêu nhạt'' nhất trên màn ảnh Cbiz mà họ từng được xem. 

Trong cảnh quay này, Triệu Lộ Tư bị khán giả chê bai vì không thể khống chế được cơ thể. Khi hôn, vai của cô nàng liên tục đung đưa khiến cho yếu tố lãng mạn trong cảnh phim trở nên kém hấp dẫn. Trong khi đó, Dương Dương lại bị nhận xét là quá đơ cứng, trông như thể bị ép hôn chứ không phải xuất phát từ tình cảm. 

Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt' - Ảnh 3
Thả Thí Thiên Hạ vẫn đang chịu nhiều áp lực từ phía người hâm mộ - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng nhưng Thả Thí Thiên Hạ cho đến nay vẫn chưa thể mang đến sự hài lòng dành cho khán giả. 

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Từ khóa:   sao châu á Thả thí thiên hạ Dương Dương Triệu Lộ Tư Cbiz

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