Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt'

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư, khán giả càng có quyền mơ về một bộ phim hay nữa đến từ Cbiz. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt cho đến nay, Thả Thí Thiên Hạ hầu như chưa gây được tiếng vang lớn về mặt chuyên môn mà trái lại những gì người nhớ nhất về bộ phim chính là những drama không đáng có tại hậu trường.

Nối tiếp những tranh cãi đó, mới đây, cảnh hôn đầu tiên của Dương Dương và Triệu Lộ Tư tiếp tục bị khán giả đưa ra làm chủ đề bàn luận trên khắp các diễn đàn.