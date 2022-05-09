Diễn xuất nội tâm nhân vật xuất thần, Dương Dương khiến cho antifan bẽ mặt vì chỉ trích diễn đơ như tượng

Bị chê diễn đơ, Dương Dương có màn đáp trả đanh thép khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trong tập gần đây, netizen bất ngờ dành lời khen cho diễn xuất xuất thần của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ.

Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Cụ thể, ở tập 28, Hắc Phong Tức (Dương Dương) cứ ngỡ phụ vương sẽ niệm tình cha con, bỏ qua mọi chuyện sau khi chàng dâng Thủy Tạ Ẩn Tuyền. Nào ngờ, ông ta đã ban ly rượu phế hết nội lực cho Hắc Phong Tức nhằm loại bỏ sự đe dọa của con trai đối với mình.

Phân đoạn khiến người xem phải nổi da gà của Dương Dương - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phân đoạn này được công chiếu, nhiều người đã cực kỳ bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Dương Dương, từ thái độ buồn rầu, thất vọng, cho đến đau khổ được nam diễn viên thể hiện khá tốt. Bên cạnh đó, ánh mắt thất thần cùng biểu cảm phẫn uất tột độ cũng được Dương Dương xử lý khá tài tình trong phân cảnh này.

Thậm chí, nhiều netizen còn cho biết họ đã nổi da gà sau khi xem nam tài tử đóng phân đoạn trên. Đồng thời đây cũng là câu trả lời đanh thép mà anh chàng gửi đến antifan về việc họ cho rằng nam diễn viên không thể đóng những cảnh cảm xúc dâng trào.

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