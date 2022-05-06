Người tình mới của Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khiến netizen 'phát sốt' , nhan sắc ngoại hình không khác gì nàng Hậu thứ thiệt

Mới đây, bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã chính thức khởi quay. Sự kết hợp của nam lưu lượng hàng đầu Cbiz và nàng mỹ nhân thế hệ mới nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Mới đây, hình ảnh đầu tiên của Vương Sở Nhiên trên phim trường cũng đã được tiết lộ.

Nhan sắc của nữ diễn viên khiến nhiều fan hâm mộ đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Ở tạo hình đầu tiên này, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo. Dù ảnh có chất lượng khá thấp, thế nhưng visual của nàng “Tiểu Lưu Diệc Phi” vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Thậm chí, một số netizen còn cho rằng nhan sắc của cô nàng không khác gì nàng Hậu tại xứ Trung.