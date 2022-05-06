Người tình mới của Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khiến netizen 'phát sốt' , nhan sắc ngoại hình không khác gì nàng Hậu thứ thiệt

Sao quốc tế 06/05/2022 11:56

Mới đây, ekip của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian vừa tung ra tạo hình của dàn nhân vật chính, trong đó nữ chính Vương Sở Nhiên khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ đẹp hoàn hảo.

Mới đây, bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã chính thức khởi quay. Sự kết hợp của nam lưu lượng hàng đầu Cbiz và nàng mỹ nhân thế hệ mới nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Mới đây, hình ảnh đầu tiên của Vương Sở Nhiên trên phim trường cũng đã được tiết lộ. 

Người tình mới của Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khiến netizen 'phát sốt' , nhan sắc ngoại hình không khác gì nàng Hậu thứ thiệt - Ảnh 1
Người tình mới của Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khiến netizen 'phát sốt' , nhan sắc ngoại hình không khác gì nàng Hậu thứ thiệt - Ảnh 2
Nhan sắc của nữ diễn viên khiến nhiều fan hâm mộ đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Ở tạo hình đầu tiên này, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo. Dù ảnh có chất lượng khá thấp, thế nhưng visual của nàng “Tiểu Lưu Diệc Phi” vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Thậm chí, một số netizen còn cho rằng nhan sắc của cô nàng không khác gì nàng Hậu tại xứ Trung. 

Người tình mới của Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khiến netizen 'phát sốt' , nhan sắc ngoại hình không khác gì nàng Hậu thứ thiệt - Ảnh 3
Nhan sắc của Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Trước vẻ đẹp của người tính mới Dương Dương, nhiều người hâm mộ xứ Trung trên một số diễn đàn đã có một số lời khen dành cho Vương Sở Nhiên và cho rằng cô nàng vượt trội hoàn toàn so với những người tình màn ảnh trước đây của nam diễn viên. 

Thậm chí, không ít khán giả còn cảm thán rằng Dương Dương toàn chọn hợp tác với các mỹ nhân xinh đẹp của Cbiz. 

Người tình mới của Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi khiến netizen 'phát sốt' , nhan sắc ngoại hình không khác gì nàng Hậu thứ thiệt - Ảnh 4
Netizen xứ Trung đang háo hức chờ đợi màn kết hợp của cả 2 diễn viên - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau khi chứng kiến vẻ đẹp của Vương Sở Nhiên trong hậu trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi, người hâm mộ Cbiz đang háo hức chờ đợi đến ngày phim ra mắt để được theo dõi cặp đôi ''trai tài gái sắc'' này hợp tác với nhau trên màn ảnh. 

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