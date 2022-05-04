Triệu Lộ Tư bị chê kém sắc so với nữ phụ này khi đứng cạnh Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ, CĐM tò mò nhan sắc tầm cỡ nào mà khiến 'mỹ nhân xuyên không' lép vế

Nhan sắc của nữ phụ này khiến Triệu Lộ Tư bị lép vế hoàn toàn trong Thả Thí Thiên Hạ.
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Trong tập mới nhất của Thả Thí Thiên Hạ, sự xuất hiện của nữ phụ Hoa Thuần Niên do An Duyệt Khê đảm nhận đã khiến Triệu Lộ Tư bất ngờ trở nên lép vế.
Hoa Thuần Niên là công chúa của Hoa quốc. Nàng nổi tiếng là người thông minh, mưu trí. Khi xuất hiện trong phân cảnh đánh cờ với Hắc Phong Tức (Dương Dương), cô nàng gây ấn tượng khi khoác lên mình bộ xiêm y màu vàng cùng những phụ kiện sặc sỡ.
Một số bộ phận netizen sau khi chứng kiến nhan sắc xinh đẹp của cô nàng đã không tiếc lời khen ngợi. Thậm chí, họ còn cho rằng nhan sắc của An Duyệt Khê còn xinh hơn cả nữ Triệu Lộ Tư.
Số khác cho rằng do một phần, An Duyệt Khê sở hữu tạo hình lộng lẫy nên việc cô nàng thu hút sự chú ý hơn so với nữ chính là lẽ đương nhiên.
Hiện cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn và thu nhận về nhiều ý kiến. Nhưng đa phần cư dân mạng đều dành lời khen cho công chúa Hoa Thuần Nhiên trước nhan sắc và tạo hình xinh đẹp của mình.