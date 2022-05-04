Netizen thắc mắc tại sao Triệu Lộ Tư không bao giờ đóng vai phản diện, lý do đằng sau đó khiến nhiều người đồng tình

Sao quốc tế 04/05/2022 19:31

Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa tiết lộ lý do tại sao không bao giờ chọn vai phản diện.

Trước khi gây thương nhớ bởi Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Dương Dương, Triệu Lộ Tư nổi tiếng với hình tượng cô gái ngọt ngào, sẵn sàng đốn tim người đối diện. Khán giả thắc mắc rằng liệu Lộ Tư vào vai phản diện sẽ như thế nào.

Netizen thắc mắc tại sao Triệu Lộ Tư không bao giờ đóng vai phản diện, lý do đằng sau đó khiến nhiều người đồng tình - Ảnh 1
Cô nàng luôn đóng những vai tiểu thư, bánh bèo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, fan hâm mộ có lẽ phải chờ điều này khá lâu nữa khi mới đây chính nữ diễn viên cho biết bản thân chưa đủ sẵn sàng để vào vai phản diện.

Lộ Tư chia sẻ: "Bạn trông tôi như thế này mà đi diễn những vai phản diện thật sắc nhọn thì ai mà tin được". Vì thế, mỹ nhân họ Triệu cho biết những vai phản diện thường không tìm đến cô bởi ngoại hình không phù hợp.

Chia sẻ chân thành của Lộ Tư nhận được nhiều ý kiến tích cực của cộng đồng mạng. Đa số khán giả đồng ý với quan điểm của Lộ Tư bởi xét về nhiều yếu tố như ngoại hình hay đài từ, cô khó có thể đảm nhiệm một vai phản diện. Thậm chí, một số người còn cho rằng dù cho đóng những vai phe tốt như mới đây trong Thả Thí Thiên Hạ, cô nàng còn chưa thể hoàn thành tốt thì lấy gì có thể diễn được những vai phản diện đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm.

Netizen thắc mắc tại sao Triệu Lộ Tư không bao giờ đóng vai phản diện, lý do đằng sau đó khiến nhiều người đồng tình - Ảnh 2
Người hâm mộ hy vọng cô nàng sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa trong diễn xuất của mình - Ảnh: Internet

Dù chưa đóng được những vai phản diện nhưng người hâm mộ hy vọng cô nàng sẽ sớm từng bước cải thiện khả năng diễn xuất của mình, để một ngày nào đó khán giả có thể được nhìn thấy Lộ Triệu Tư với diện mạo mới mẻ trong vai kẻ xấu. 

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