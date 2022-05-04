Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục vướng phải drama như từ 'trên trời rơi xuống': Bộ phim được xem là bệ phóng để nâng đỡ Triệu Lộ Tư

Theo một số blogger xứ Trung, vì muốn nâng đỡ Triệu Lộ Tư nhà sản xuất phim đã mời Dương Dương về để đóng chính cùng cô nàng.

Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ phim hot nhất lúc này tại Cbiz khi có số lượng xem vô cùng lớn tại khắp Châu Á. Tuy nhiên, sức hút lớn là vậy nhưng đi kèm theo dự án này cũng vô số điều tai tiếng khác nhau. Mới đây nhất, theo một số nguồn tin từ blogger xứ Trung cho biết, nhà sản xuất phim từng có ý định sử dụng Thả Thí Thiên Hạ để nâng đỡ Triệu Lộ Tư. Vì vậy, phía đoàn phim đã mời đỉnh lưu Dương Dương đóng vai nam chính.

Dương Dương được mời về để nâng tầm Triệu Lộ Tư ? - Ảnh: Internet

Được biết, nam thần sinh năm 1991 không hề có ý định tham gia bộ phim ngay từ đầu nhưng vì một lý do nào đó, cả 2 cuối cùng cũng đã bắt tay nhau hợp tác.

Tuy nhiên, theo blogger này dù muốn nâng đỡ mỹ nhân họ Triệu bằng cách đẩy những hình ảnh thân mật giữa cô nàng và Dương Dương lên MXH, nhưng cũng đều không có tác dụng khi phim vẫn nhận về vô số lời chê bai từ netizen xứ Trung.

Khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư vẫn đang chưa được lòng người hâm mộ xứ Trung - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, thì đó chỉ mới là thông tin mang tính nhận định và không hề có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào được đưa ra từ phía blogger kia. Nhưng có một điều mà người này nói đúng cho đến thời điểm hiện tại là Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể nâng tầm được sau dự án lần này khi diễn xuất của cô nàng vẫn bị chê tương đối nhiều.

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