Weibo nâng cấp tính năng mới, vô tình đẩy dàn sao Cbiz vào thế khó: Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị ném đá không thương tiếc

Sao quốc tế 04/05/2022 15:50

Không biết có phải do vận đen đu bám hay không nhưng Dương Dương và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục vướng phải rắc rối không đáng có.

Mới đây, Weibo vừa chính thức thông báo sẽ cho chạy thử chức năng hiện IP người dùng khi đang hoạt động trên nền tảng này. Điều này khiến CĐM xứ Trung cực kỳ sung sướng khi giờ đây họ có thể biết được vị trí của những idol mà mình yêu thích trên Weibo. 

Ngay lập tức, một số câu chuyện liên quan đến việc fan tìm ra một số vị trí của nam diễn viên hay nữ diễn viên mình yêu thích thực chất đang ở địa điểm không đúng với trên id của mình.Trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp của Dương Dương.

Weibo nâng cấp tính năng mới, vô tình đẩy dàn sao Cbiz vào thế khó: Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị ném đá không thương tiếc - Ảnh 1
Địa chỉ IP của Dương Dương vô tình khiến anh bị nhận phải ''gạch đá'' từ người hâm mộ - Ảnh: Internet
Weibo nâng cấp tính năng mới, vô tình đẩy dàn sao Cbiz vào thế khó: Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị ném đá không thương tiếc - Ảnh 2
Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, nam diễn viên Thả Thí Thiên Hạ rất tích cực giao lưu, tương tác cùng fan trên Weibo cá nhân. Tuy nhiên, địa chỉ IP lại ở Bắc Kinh, trong khi bản thân anh chàng hiện đang quay phim ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. 

Điều này khiến cho một số fan hâm mộ của anh chàng cảm thấy như bị lừa dối bấy lâu nay khi người giao lưu với mình, thực chất chỉ là do quản lý của Dương Dương tương tác với họ. Sự việc khiến nam diễn viên nhận về vô số lời ''ném đá'' từ phía CĐM. 

Weibo nâng cấp tính năng mới, vô tình đẩy dàn sao Cbiz vào thế khó: Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị ném đá không thương tiếc - Ảnh 3
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet
Weibo nâng cấp tính năng mới, vô tình đẩy dàn sao Cbiz vào thế khó: Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị ném đá không thương tiếc - Ảnh 4
Nữ diễn viên họ Triệu cũng không tránh khỏi việc bị ném đá từ phía netizen - Ảnh: Internet

Không chỉ Dương Dương mà Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi việc bị ném đá khi cũng có IP ở Bắc Kinh nhưng lại đang quay phim ở phía Nam. Chứng kiến cảnh cả 2 liên tục gặp phải những vận đen gần đây, một số bộ phận netizen cho rằng cặp đôi không biết đã làm nên chuyện gì mà kể từ khi đóng cặp với nhau trong dự án Thả Thí Thiên Hạ cho tới nay, những chuyện không hay cứ liên tục ập đến ''Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong''.

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch?

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch?

CĐM vừa rộ thông tin Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình cho Tencent .

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Dương Dương Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ Drama Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch?

Dương Dương tham gia Thả Thí Thiên Hạ để trả món nợ ân tình Tencent ? Xác định chuyển hình qua các dự án chính kịch?

Không phải nam thần Dương Dương, netizen bất ngờ muốn ghép cặp Triệu Lộ Tư với người này trong Thả Thí Thiên Hạ

Không phải nam thần Dương Dương, netizen bất ngờ muốn ghép cặp Triệu Lộ Tư với người này trong Thả Thí Thiên Hạ

Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt'

Đóng cảnh hành động diễn đơ đã đành, Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục khiến netizen ngán ngẩm trước nụ hôn 'siêu nhạt'

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra?

Thả Thí Thiên Hạ bị tố 'mượn' ý tưởng? 'Tội lỗi' do Dương Dương mà ra?

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?