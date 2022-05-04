Weibo nâng cấp tính năng mới, vô tình đẩy dàn sao Cbiz vào thế khó: Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị ném đá không thương tiếc

Không biết có phải do vận đen đu bám hay không nhưng Dương Dương và Triệu Lộ Tư lại tiếp tục vướng phải rắc rối không đáng có.

Mới đây, Weibo vừa chính thức thông báo sẽ cho chạy thử chức năng hiện IP người dùng khi đang hoạt động trên nền tảng này. Điều này khiến CĐM xứ Trung cực kỳ sung sướng khi giờ đây họ có thể biết được vị trí của những idol mà mình yêu thích trên Weibo. Ngay lập tức, một số câu chuyện liên quan đến việc fan tìm ra một số vị trí của nam diễn viên hay nữ diễn viên mình yêu thích thực chất đang ở địa điểm không đúng với trên id của mình.Trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp của Dương Dương.

Địa chỉ IP của Dương Dương vô tình khiến anh bị nhận phải ''gạch đá'' từ người hâm mộ - Ảnh: Internet Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet Thời gian vừa qua, nam diễn viên Thả Thí Thiên Hạ rất tích cực giao lưu, tương tác cùng fan trên Weibo cá nhân. Tuy nhiên, địa chỉ IP lại ở Bắc Kinh, trong khi bản thân anh chàng hiện đang quay phim ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Điều này khiến cho một số fan hâm mộ của anh chàng cảm thấy như bị lừa dối bấy lâu nay khi người giao lưu với mình, thực chất chỉ là do quản lý của Dương Dương tương tác với họ. Sự việc khiến nam diễn viên nhận về vô số lời ''ném đá'' từ phía CĐM.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Nữ diễn viên họ Triệu cũng không tránh khỏi việc bị ném đá từ phía netizen - Ảnh: Internet Không chỉ Dương Dương mà Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi việc bị ném đá khi cũng có IP ở Bắc Kinh nhưng lại đang quay phim ở phía Nam. Chứng kiến cảnh cả 2 liên tục gặp phải những vận đen gần đây, một số bộ phận netizen cho rằng cặp đôi không biết đã làm nên chuyện gì mà kể từ khi đóng cặp với nhau trong dự án Thả Thí Thiên Hạ cho tới nay, những chuyện không hay cứ liên tục ập đến ''Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong''.

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