Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được đánh giá là 'chưa tới', kĩ năng diễn xuất như thế nào?

Sao quốc tế 18/05/2022 12:16

Diễn xuất của nữ chính Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ" lại tiếp tục dấy lên nhiều ý kiến trái chiều

Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Mới đây, diễn xuất của nữ chính Triệu Lộ Tư trong bộ phim này lại tiếp tục dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, nhân vật Bạch Phong Tịch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mất đi anh trai trên chiến trường, cha cũng vì trọng bệnh mà qua đời. Cảnh này đòi hỏi Triệu Lộ Tư không chỉ là diễn cảnh khóc mà còn phải biểu lộ được cảm xúc đau đớn, bất lực khi lần lượt mất đi những người yêu nhất.

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Cảnh khóc của Triệu lộ Tư trong 'Thả Thí Thiên Hạ' Ảnh: Internet

Nữ diễn viên đã diễn giải rất thành công cảnh khóc đau buồn với tâm trạng thương tâm. Nỗi đau từ trái tim xuyên qua màn hình, bầu không khí bị đè nén đến cực độ kết hợp với sự nhập vai của Triệu Lộ Tư trong cảnh khóc càng khiến cảnh phim ngập trong tang thương và xúc động. 

Bên cạnh những bình luận khen ngợi thì khán giả vẫn có những bình luận chê bai diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của Triệu Lộ Tư quả thật có cải thiện nhưng chưa đạt tới mức có thể khiến khán giả đồng cảm cũng nhân vật. Nhiều khán giả lên tiếng bênh vực nữ diễn viên rằng việc chuyển cảnh quá nhanh đã khiến khán giả không thể nắm bắt được tâm lý nhân vật. 

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Thả Thí Thiên Hạ (tên gọi khác Tranh Thiên Hạ) lấy bối cảnh các quốc gia đấu tranh để tranh giành thiên hạ. Cũng vì lý do này mà Bạch Phong Tịch quyết định chinh phục giang hồ và lấy lại thăng bằng cho thiên hạ. Cô là người được đồn đoán sẽ thay đổi số mệnh của các quốc gia đang chém giết lẫn nhau. Đồng hành cùng cô là thiếu niên Hắc Phong Tức (Dương Dương đóng), được biết cả hai từng là đôi tri kỷ hơn chục năm nhưng cũng không ít lần cãi nhau, xem nhau như kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Dù khi lớn lên cả hai nảy sinh tình cảm với nhau nhưng vì mỗi người phải có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia của riêng mình nên phải tạm gác chuyện tình cảm để đối đầu với nhau.

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