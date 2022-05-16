Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch đều là những tên tuổi lớn đã thử sức mình trong vai nữ tướng nhưng đâu là người để lại ấn tượng nhất, hãy cùng tìm hiểu danh sách dưới đây.

Tạo hình nữ tướng là một trong những tạo hình ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, bởi lẽ, nó khiến cho các nữ diễn viên thêm phần mạnh mẽ, khí chất. Vì vậy không tránh khỏi việc người hâm mộ so sánh những vai diễn giữa các thần tượng của mình với nhau coi thử ai xuất sắc hơn ai. Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ tướng - Ảnh: Internet Trong những tập mới nhất của Thả Thí Thiên Hạ, nhân vật Tích Vân công chúa do Triệu Lộ Tư đảm nhận đã khiến các khán giả thích thú khi diện lên mình bộ giáp sắt. Không ít lời khen dành cho nữ diễn viên khi hình tượng nữ tướng xinh đẹp được cô thể hiện khá tốt.

Số khác thì nhận xét, hình tượng nữ tướng của nữ chính Thả Thí Thiên Hạ vẫn còn quá "hiền", chưa thực sự toát lên sự quyền uy, mạnh mẽ. Tuy nhiên, trái ngược với tạo hình diễn xuất của ''mỹ nhân xuyên không'' lại khiến nhiều người ngao ngán khi không những không làm nổi bật vai diễn mà còn khiến nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất từ đầu năm 2022 cho tới nay. Dương Mịch Dương Mịch gây ấn tượng với tạo hình nữ tướng của mình - Ảnh: Internet Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi có thể toát lên khí chất oai hùng khi vào vai nữ tướng. Trong Phù Dao Hoàng Hậu cùng vai diễn Mạnh Phù Dao, nữ diễn viên ngay lập tức khuynh đảo màn ảnh Trung lúc bấy giờ với tạo hình nữ tướng.

Thần thái của Dương Mịch là điều khiến người hâm mộ kinh ngạc và có phần phấn khích trước những pha hành động mạnh mẽ trông cực kỳ giống với một nữ tướng đang chuẩn bị xuất trận ra chiến trường. Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình nữ tướng - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh cũng từng gây sốt khi khoác lên mình hình tượng nữ tướng trong Sở Kiều Truyện. Trước phong thái cao ngạo cùng võ nghệ cao cường, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen. Không những thế vai diễn nữ tướng của cô nàng còn được netizen đánh giá là một trong những nữ tướng để lại ấn tượng nhiều nhất trên màn ảnh xứ Trung. Vừa trên là loạt nữ thần màn ảnh Hoa ngữ sở hữu tạo hình nữ tướng ấn tượng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những hình tượng nữ cường oai phong, uy nghi sẽ tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành? Để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn mới nhất trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngại thay đổi hình tượng và tập luyện thêm binh pháp.

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