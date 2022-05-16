Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 16/05/2022 18:15

Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch đều là những tên tuổi lớn đã thử sức mình trong vai nữ tướng nhưng đâu là người để lại ấn tượng nhất, hãy cùng tìm hiểu danh sách dưới đây.

Tạo hình nữ tướng là một trong những tạo hình ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, bởi lẽ, nó khiến cho các nữ diễn viên thêm phần mạnh mẽ, khí chất. Vì vậy không tránh khỏi việc người hâm mộ so sánh những vai diễn giữa các thần tượng của mình với nhau coi thử ai xuất sắc hơn ai. 

Triệu Lộ Tư

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ tướng - Ảnh: Internet

Trong những tập mới nhất của Thả Thí Thiên Hạ, nhân vật Tích Vân công chúa do Triệu Lộ Tư đảm nhận đã khiến các khán giả thích thú khi diện lên mình bộ giáp sắt. Không ít lời khen dành cho nữ diễn viên khi hình tượng nữ tướng xinh đẹp được cô thể hiện khá tốt.

Số khác thì nhận xét, hình tượng nữ tướng của nữ chính Thả Thí Thiên Hạ vẫn còn quá "hiền", chưa thực sự toát lên sự quyền uy, mạnh mẽ. Tuy nhiên, trái ngược với tạo hình diễn xuất của ''mỹ nhân xuyên không'' lại khiến nhiều người ngao ngán khi không những không làm nổi bật vai diễn mà còn khiến nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất từ đầu năm 2022 cho tới nay. 

Dương Mịch

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Dương Mịch gây ấn tượng với tạo hình nữ tướng của mình - Ảnh: Internet

Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi có thể toát lên khí chất oai hùng khi vào vai nữ tướng. Trong Phù Dao Hoàng Hậu cùng vai diễn Mạnh Phù Dao, nữ diễn viên ngay lập tức khuynh đảo màn ảnh Trung lúc bấy giờ với tạo hình nữ tướng.

Thần thái của Dương Mịch là điều khiến người hâm mộ kinh ngạc và có phần phấn khích trước những pha hành động mạnh mẽ trông cực kỳ giống với một nữ tướng đang chuẩn bị xuất trận ra chiến trường. 

Triệu Lệ Dĩnh

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình nữ tướng - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh cũng từng gây sốt khi khoác lên mình hình tượng nữ tướng trong Sở Kiều Truyện. Trước phong thái cao ngạo cùng võ nghệ cao cường, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen.

Không những thế vai diễn nữ tướng của cô nàng còn được netizen đánh giá là một trong những nữ tướng để lại ấn tượng nhiều nhất trên màn ảnh xứ Trung. 

Vừa trên là loạt nữ thần màn ảnh Hoa ngữ sở hữu tạo hình nữ tướng ấn tượng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những hình tượng nữ cường oai phong, uy nghi sẽ tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn mới nhất trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngại thay đổi hình tượng và tập luyện thêm binh pháp.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Triệu Lộ Tư sao châu á Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh EQ cao với những câu nói khiến CĐM suy ngẫm 'Tôi không có người chống lưng, tôi là chỗ dựa của chính mình'

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh EQ cao với những câu nói khiến CĐM suy ngẫm 'Tôi không có người chống lưng, tôi là chỗ dựa của chính mình'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2022: Phim mới của Triệu Lộ Tư bị chê bai, Triệu Lệ Dĩnh muốn lấy giải Kim Ưng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2022: Phim mới của Triệu Lộ Tư bị chê bai, Triệu Lệ Dĩnh muốn lấy giải Kim Ưng?

Triệu Lệ Dĩnh trở lại phim cổ trang với Dữ Phụng Hành? Fan đặt hết kỳ vọng vào phim, khẳng định 'Dĩnh tỷ chỉ hợp đóng phim cổ trang'

Triệu Lệ Dĩnh trở lại phim cổ trang với Dữ Phụng Hành? Fan đặt hết kỳ vọng vào phim, khẳng định 'Dĩnh tỷ chỉ hợp đóng phim cổ trang'

Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng sắp 'đường ai nấy đi'?

Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng sắp 'đường ai nấy đi'?

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 43 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?