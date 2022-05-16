Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Sao quốc tế 16/05/2022 15:50

Để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn mới nhất trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngại thay đổi hình tượng và tập luyện thêm binh pháp.

Trong tác phẩm cổ trang Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh được cho là sẽ đảm nhận vai nữ chính tên Thẩm Ly. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên hiện đang tích cực chuẩn bị để có thể hóa thân tốt nhất vào vai diễn này.

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh được cho là sẽ đảm nhận vai nữ chính Thẩm Ly trong tác phẩm cổ trang Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Cụ thể, để phù hợp nhất với tạo hình nhân vật, Triệu Lệ Dĩnh đã cố ý trang điểm thường ngày theo lối thiếu nữ ngọt ngào giống với vai diễn Thẩm Ly. Không những vậy, phòng làm việc của nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh cô đang luyện tập binh pháp một cách rất chăm chỉ và thành thạo.

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh tập binh pháp để chuẩn bị đóng phim - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Trung Hoa, việc Triệu Lệ Dĩnh bỗng dưng quay lại với việc đóng phim cổ trang là vì muốn thu hút fan mới, cũng như duy trì vị trí trong ngành. Tuy động thái này có thể khiến một lượng người hâm mộ cũ của cô bỏ đi nhưng lại giúp cho nữ minh tinh được quay về đóng đúng thể loại mà bản thân làm tốt nhất.

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh quay lại với việc đóng phim cổ trang là vì muốn thu hút fan mới, cũng như duy trì vị trí trong ngành - Ảnh: Internet

Cư dân mạng cho rằng tuy lượng "hint" mà đoàn làm phim Dữ Phượng Hành tung ra khá ít, nhưng khả năng mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia vào dự án này là vô cùng cao. Đồng thời, với việc nữ diễn viên họ Triệu gấp rút tập luyện như vậy, khả năng cao là tác phẩm này sẽ được tiến hành quay luôn trong quý 2 năm nay.

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được cho là đảm nhận hai vai chính trong dự án Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Hiện tại, dàn diễn viên của bộ phim này đã được ấn định và đợi ngày công bố, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai nữ chính Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân cũng đã được chọn vào vai nam chính Hành Chỉ.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ sao châu Á

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