Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng sắp 'đường ai nấy đi'?

Sao quốc tế 12/05/2022 08:20

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, một tin tức lớn nổ ra trong làng giải trí, đó là Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Khi mới biết tin, phản ứng đầu tiên của phần đông khán giả sẽ là: "Là tin vịt thôi, đúng không?". Nhưng thực tế thường phũ phàng!

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nên duyên khi cùng hợp tác chung bộ phim "Tây Du Ký - Nữ Nhi Quốc". Trong đó, Phùng Thiệu Phong đóng vai "Đường Tăng" còn Triệu Lệ Dĩnh đóng vai "Nữ Vương" của Nữ nhi quốc.

Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng sắp 'đường ai nấy đi'? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Thiệu Phong

Từ trước đến nay, chưa có chuyện tình nào của showbiz Hoa ngữ lại gây choáng váng cho khán giả như Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong. Bởi từ lúc rộ lên tin đồn Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò cho đến lúc cánh phóng viên ảnh chụp được cảnh Triệu Lệ Dĩnh đi khám thai, cặp đôi đình đám này đều chối bay chối biến.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 16/10, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn vào năm 2018, có thể nói đã khiến cả cộng đồng mạng xôn xao. Thời điểm đó, trên mạng có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vì con trai. Nhưng mọi người lại không ngờ mối quan hệ này lại kết thúc chỉ sau 3 năm.

Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng sắp 'đường ai nấy đi'? - Ảnh 2
Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Thiệu Phong chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2018

Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng được tiết lộ đã ly hôn, đó là Giang Hoằng Kiệt và Fukuhara Ai. Hiện tại có tin tức cho rằng Giang Hoằng Kiệt đã đệ đơn ly hôn lên tòa án. Về tình hình cụ thể, chúng ta có thể chờ những tiết lộ tiếp theo.

Sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một cặp đôi nổi tiếng khác cũng sắp 'đường ai nấy đi'? - Ảnh 3
Giang Hoằng Kiệt và vợ Fukuhara Ai

Khách quan mà nói, trong làng giải trí đầy rẫy những xô bồ và thị phi, chuyện hợp tan của các cặp đôi là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu yêu nhau thì có thể sống tốt với nhau, nếu không hợp thì buông tay cũng là chuyện có thể hiểu được. Bạn nghĩ sao về điều này?

Mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong hé lộ nguyên nhân con trai và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn

Mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong hé lộ nguyên nhân con trai và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn

Cư dân mạng bất ngờ và bàn tán xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh "đường ai nấy đi" do chính mẹ ruột của nam diễn viên tiết lộ.

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