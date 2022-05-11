Triệu Lệ Dĩnh chơi đùa với em bé trong hậu trường phim, liệu có phải vì quá nhớ con trai của mình?

Sao quốc tế 11/05/2022 18:30

Mới đây, những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh chơi đùa với diễn viên nhí trên trường quay "Hạnh phúc đến Vạn Gia" vừa được ekip sản xuất tung ra.

Mơi đây, những hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ chơi đùa với diễn viên nhí trên trường quay "Hạnh phúc đến Vạn Gia" vừa được ekip sản xuất tung. Ngay lập tức, những hình ảnh này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho khán giả lẫn truyền thông Hoa ngữ.

Cụ thể, "nàng tiểu hoa 8x" ăn mặc khá đơn giản, nhuộm tóc đen và buộc gọn gàng sau lưng. Nữ diễn viên liên tục cười đùa và ôm ấp diễn viên nhí. Thậm chí, có cảnh cô còn tỏ rõ sự quan tâm với em bé này khi nhắc nhở em bé ăn uống cẩn thận kẻo bị kẹt đồ trong cổ họng.

trieu le dinhTriệu Lệ Dĩnh chơi đùa với em bé trong hậu trường phim, liệu có phải vì quá nhớ con trai của mình? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ chơi đùa với diễn viên nhí trên trường quay - Ảnh: Internet

Nhìn dáng vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ xen lẫn sự yêu thương, trìu mến mà Triệu Lệ Dĩnh dành cho em bé, cư dân mạng lại nhắc đến Phùng Thiệu Phong và bé Tưởng Tưởng. Tưởng Tưởng là con trai của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, sau khi ly dị, nhóc tỳ sống cùng bố, nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng đến thăm con khi không có lịch trình hay có thời gian rảnh rỗi.

Chính vì vậy, khi thất Triệu Lệ Dĩnh ân cần ôm diễn viên nhí, không ít người liền kháo nhau chuyện ngôi sao Minh Lan truyện nhớ con. Một số người còn nhận xét rằng điều này xuất phát từ chuyện Triệu Lệ Dĩnh có bản năng làm mẹ, dù đi đến đâu cũng nhớ đến con trai bé bỏng của mình.

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Triệu Lệ Dĩnh chỉ thỉnh thoảng đến thăm con khi không có lịch trình - Ảnh: Internet

"Hạnh phúc đến Vạn Gia" được xem như 1 trong 100 hạng mục trọng điểm của Tổng cục Quảng Điện. Phim do Trịnh Hiểu Long - Diêu Viễn làm đạo diễn, Tào Bình đảm nhận vai trò Tổng Giám chế.

Đây là bộ phim xoay quanh nhân vật chính tên Hạnh Phúc, cô gái thôn quê được gả đến Vạn Gia Trang. Hạnh Phúc phải chịu đựng đau khổ bởi sự chèn ép của mẹ chồng, cuối cùng đành ly hôn và bỏ lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Trải qua những khó khăn nơi thị thành, Hạnh Phúc thành công trong sự nghiệp của mình và là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ thời đại mới. 

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