Các loại thực phẩm GÂY ẢNH HƯỞNG LỚN đến sữa mẹ, các bà mẹ bỉm sữa cần ĐẶC BIỆT chú ý

Những loại rau gia vị gây mất sữa như: Lá lốt, rau mùi tây, mùi ta, bạc hà, rau răm, tỏi, ớt,… Các loại rau gia vị này thường được sử dụng rất nhiều trong các bữa ăn. Tuy nhiên, đối với các mẹ sau sinh thì những thực phẩm này có thể gây mất sữa hoặc làm ít sữa. Do vậy, trong giai đoạn cho con bú, mẹ cần tránh những loại rau này. Theo kinh nghiệm dân gian thì nhiều trường hợp thực tế đã chứng minh rằng các mẹ nên tránh các loại gia vị này để bảo vệ nguồn sữa. Với tỏi, ớt bản chất

Măng vốn không tốt cho mẹ bầu và giờ cũng không tốt cho mẹ sau sinh vì thành phần độc tố có trong nó. Dù lượng độc tố này dễ dàng bị mất đi khi nấu sôi măng với nước. Nhưng để cho an toàn, tốt nhất mẹ không nên ăn măng nếu không muốn bị mất sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Trà và cà phê

Là 2 loại đồ uống có chứa caffeine mà các bà mẹ không nên sử dụng. Nguyên nhân vì lạm dụng đồ uống có chứa caffeine có thể khiến cơ thể bị mất nước, gây ảnh hưởng tới lượng sữa mẹ được tiết ra. Bên cạnh đó, em bé cũng có thể hấp thụ một lượng caffeine từ việc bú sữa mẹ, gây rối loạn giấc ngủ và quấy khóc.

Rượu và thuốc lá

Rượu có ảnh hưởng xấu đến em bé. Mặc dù một lượng nhỏ sữa đi vào sữa mẹ nhưng phải mất gần 1-2 giờ để chuyển hóa nên mẹ có thể đợi để cho bé bú nếu mẹ đã uống một hoặc hai lần.

Thuốc lá cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất sữa của mẹ vì nó chứa những hóa chất rất có hại. Thuốc lá điện tử và thuốc lá không khói đều không được khuyến khích khi mẹ đang cho con bú.

Dưa muối, cà muối

Trong cà, hay dưa đã được muối chín có chứa men tiêu háo và các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên dưa cà muối xổi với thời gian lên men ngắn, hàm lượng Nitrit còn cao khi kết hợp với amin bậc 3 cso trong tôm sẽ tạo thành Nitrozamin làm tăng nguy cơ ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Dù chưa có những nghiên cứu cụ thể bởi dưa, cà muối xổi nhưng ttrong thực tế đã có rất nhiều mẹ sau khi ăn dưa cà bị ít sữa hoặc mất sữa. Các mẹ cần chú ý nên bỏ qua thực phẩm này trong bữa ăn.

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