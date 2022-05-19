Muốn bé sinh ra sở hữu lông mi dài và cong, mẹ bầu cần BỒI BỔ những gì?

Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A, vitamin B và vitamin C. Những loại vitamin này có liên quan mật thiết tới sự phát triển tóc và lông mi của em bé.

Đặc biệt, vitamin nhóm B có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, có tác dụng đối với sự phát triển của lông mi. Những thực phẩm giàu vitamin nhóm B bao gồm thịt heo, cá mòi, cá thu…

Nước dừa là loại đồ uống giải khát có nhiều lợi ích với sức khỏe của mẹ bầu. Trong nước dừa chứa nhiều vitamin A, E, C rất tốt trong việc cải thiện làn da giúp da bé yêu mịn màng, trắng hồng. Các khoáng chất như kali, canxi, clorua làm tăng hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, bổ sung lượng chất lỏng và muối bị hao hụt trong cơ thể bà bầu. Nhiều mẹ bầu cho rằng uống nước dừa để bổ sung lượng ối cho thai nhưng chưa biết việc uống nước dừa thường xuyên khi mang bầu sẽ giúp bé có làn da mát mẻ, trắng trẻo. Thậm chí một số gia đình còn mua dừa về tắm cho trẻ sơ sinh nhưng hiện nay việc làm này được khuyến cáo là không cần thiết và không nên vì có thể gây nhiễm trùng da cho trẻ mới sinh.

Thực phẩm giàu Canxi

Canxi là một thành phần vô cùng quan trọng mà bà bầu cần bổ sung đầy đủ trong thai kỳ. Thiếu canxi không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hệ xương của bào thai mà còn tác động không tốt đến đôi mắt của em bé. Theo các chuyên gia, bà bầu không bổ sung đủ lượng canxi cần thiết thì trẻ sinh ra có nguy cơ cận thị cao hơn hơn gấp 3 lần so với những trẻ khác.

Hạt óc chó

Quả óc chó ngoài việc đem lại nguồn Omega - 3 dồi dào còn là nguồn Vitamin E và biotin rất quý giá. Cả hai loại vitamin này đều giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị hư hại. Vitamin E và biotin sẽ hoạt động như một lá chắn bảo vệ để giúp lông mi trẻ phát triển lâu dài và mạnh mẽ.

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Ăn nhiều trái cây và rau quả có chứa kiềm

Trong quá trình phát triển lông mi, kiềm là chất dinh dưỡng không thể thiếu. Việc ăn các loại trái cây giàu chất kiềm sẽ cải thiện được tình trạng mọc lông mi và tóc của thai nhi.

Các loại rau củ, trái cây có chứa chất kiềm bao gồm các loại đậu, rau mồng tơi, rau diếp cá, củ cải, khoai tây, củ sen, hành tây, bí đỏ, chuối, táo, lê, dâu tây…