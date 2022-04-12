Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh

Mẹ bầu 12/04/2022 17:42

Khi mang thai những hành vi của người mẹ sẽ bị hạn chế để bảo vệ thai nhi được khỏe mạnh. Dưới đây là 6 điều mà những người có dự định mang thai hoặc đang mang thai cần phải lưu ý.

1. Ăn kiêng

Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Phải nghe theo ý kiến bác sĩ không nên làm theo sở thích

Không có gì ngạc nhiên khi mang thai bạn sẽ tăng cân và thân hình trở nên tròn trịa. Giảm lượng thức ăn trong các bữa ăn hàng ngày hoặc ăn kiêng hạn chế đường và chất đạm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của em bé trong bụng. Người mang thai nên để tâm đến một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng và một chế độ luyện tập phù hợp dựa trên chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn lo lắng về tình trạng tăng cân do béo phì hoặc số cân nặng tăng đột ngột trong thời gian ngắn khi đó hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

2. Thể thao và du lịch

Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Bạn có thể đi du lịch nước ngoài nhưng nên hạn chế thì tốt hơn

Nếu sức khỏe thai kỳ ổn định và được bác sĩ cho phép thì bạn có thể chơi các môn thể thao như đi bộ, bơi lội, yoga và tập thể dục nhịp điệu cho người mang thai. Nếu bạn muốn đi du lịch hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước. Khi mang thai dù bạn có khỏe đến đâu cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nên hạn chế việc luyện tập thể thao và du lịch, đặc biệt là các hoạt động du lịch nên hạn chế ở mức tối thiểu. Hơn nữa đi du lịch nước ngoài cũng không được khuyến khích ngay cả khi bạn đang trong thai kỳ ổn định.

3. Lái xe

Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Tránh lái ô tô hoặc xe đạp trong giai đoạn nửa sau của thai kỳ càng ít càng tốt

Nếu đi xe điện (loại xe phổ biến ở Nhật) hoặc xe buýt hãy tránh đi vào những giờ cao điểm. Với những người mang thai còn đang đi làm, nếu đi làm vào giờ cao điểm thì nên trao đổi với công ty xem có thể đi làm vào thời điểm khác được hay không. Nếu bạn tự lái ô tô hoặc xe máy thì không nhất thiết phải lo lắng vấn đề này nhưng người mang thai không nên lái xe khi không khỏe như hoa mắt, lờ đờ. Ngoài ra, trong giai đoạn nửa sau thai kỳ bạn nên tránh lái xe do cơ thể hay đói và tư thế khó cho việc lái xe.

4. Xem các trận đấu thể thao trực tiếp

Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Không nên kích động, cổ động quá khích

Bạn có thể xem ở các địa điểm trực tiếp hoặc sân vận động. Tuy nhiên nên tránh việc cổ động quá khích hay hò hét quá to vì cơ thể người mẹ sẽ bị căng thẳng. Khi người mẹ mang thai từ khoảng tháng thứ 5 khi đó thính giác của thai nhi đang phát triển và có thể lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Nhưng dù sao người mẹ vẫn nên tránh đến những nơi ồn ào.

5. Chụp X-quang

Không cần lo lắng vì lượng bức xạ nhỏ

Vì lượng bức xạ của tia X-quang rất nhỏ nên sẽ không sao khi bạn chụp trong giai đoạn đầu khi chưa biết mình mang thai. Ngay cả khi đang trong thời kỳ mang thai cũng sẽ không có vấn đề gì nếu bạn nói với bác sĩ về tình trạng mang thai tại thời điểm khám và nhận giấy chứng nhận. Hơn nữa việc chụp X-quang để xem tình trạng sâu răng bạn cũng không cần lo lắng vì chỉ chụp phần đầu không chụp phần bụng. Nếu bạn không yên tâm hãy đeo dụng cụ bảo vệ quanh bụng để tránh bức xạ.

Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Lion Dent Health

6. Nuôi thú cưng

Phụ nữ mang thai cần chú ý 6 điều sau để bảo vệ thai nhi khỏe mạnh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Không nên tiếp xúc với mèo con hoặc mèo hoang 2 tháng tuổi

Chứng bệnh Toxoplasmosis là một căn bệnh lây nhiễm từ ký sinh trùng Toxoplasma có ở mèo sang cơ thể người mẹ gây tổn thương cho bào thai trong bụng. Tuy nhiên rất hiếm khi xảy ra ở mèo nhà vì vậy bạn không phải lo lắng khi hạn chế tối đa tiếp xúc với chúng hay rửa tay thật sạch sau khi xử lý phân của chúng. Tuy vậy mèo con và mèo hoang trong vòng hai tháng đầu có nhiều nguy cơ bị nhiễm trùng hơn vì vậy hãy tránh tiếp xúc càng ít càng tốt.

Theo Lion Dent Health

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Top 6 loại thực phẩm người mang thai không nên đụng đến để bảo vệ sức khỏe thai nhi an toàn

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