4 nguyên tắc "vàng" trong chế độ ăn uống tốt cho phụ nữ mang thai

Trước khi chào đời em bé trong bụng sẽ lớn lên từng ngày nhờ vào việc hấp thụ chất dinh dưỡng và oxy từ người mẹ. Để thai nhi phát triển tốt, đồng thời kiểm soát được cân nặng và tăng cường thể chất cho quá trình sinh nở thì chế độ ăn uống của người mẹ rất quan trọng.

Người mang thai nên tạo cho mình 4 nguyên tắc này ngay từ bây giờ để vừa duy trì cân nặng sau sinh vừa có sữa chất lượng cho con bú. Thực đơn cân bằng dinh dưỡng

Ảnh minh họa: Lion Dent Health Thực đơn lý tưởng cho bà bầu là sự kết hợp của thực phẩm chính (cung cấp carbohydrate như cơm, bánh mì và mì), món chính (cung cấp chất đạm như cá, thịt và trứng), các món ăn kèm (rau, đậu, nấm, rong biển,…). Bằng cách chế biến nhiều món ăn kèm sự cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn sẽ được cải thiện, hương vị và kết cấu sẽ thay đổi, do đó bạn có thể hấp thụ đồng đều các chất dinh dưỡng cần thiết và cảm thấy vui vẻ khi dùng bữa. Đối với những người gặp khó khăn trong việc tự chế biến món ăn thì có thể dùng rau củ đóng hộp hoặc rau đông lạnh hoặc cho rau thái nhỏ vào món chính và dùng như một món ăn kèm hoặc dùng các gói súp chế biến sẵn để làm món canh cho bữa ăn.

Cung cấp đủ năng lượng Mì Soba. Ảnh minh họa: Lion Dent Health Không nên ăn các bữa ăn có nhiều dầu mỡ, nhiều đường. Điều chỉnh năng lượng phù hợp không gây căng thẳng chẳng hạn như dùng ponzu (nước sốt làm từ chanh hoặc cam) thay vì nước sốt dầu giấm kiểu Pháp, ăn mì soba thay vì ramen, ăn bánh ngọt làm từ thực vật thay vì ăn bánh ngọt làm từ trứng. Ăn nhiều rau củ Ảnh minh họa: Lion Dent Health Chứng táo bón và thiếu axit folic thường gây ra cảm giác khó chịu cho người mang thai nhưng có thể được cải thiện bằng cách ăn nhiều rau. Trong bữa ăn của bạn nên kết hợp ăn rau với các món ăn khác hoặc chế biến chung với các loại rau củ. Ăn vị nhạt hơn (thức ăn nên giảm hàm lượng muối) Ảnh minh họa: Lion Dent Health Ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến sưng phù và cao huyết áp. Có thể sử dụng độ chua của giấm và chanh, vị của nước súp, nước dùng dashi thay vì sử dụng muối. Theo Lion Dent Health

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-nguyen-tac-vang-trong-che-do-an-uong-tot-cho-phu-nu-mang-thai-461444.html