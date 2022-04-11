Top 6 loại thực phẩm người mang thai không nên đụng đến để bảo vệ sức khỏe thai nhi an toàn

Nếu hấp thu một lượng lớn vitamin A động vật có nhiều trong gan và lươn vào đầu thai kỳ (đến 3 tháng sau khi sinh) sẽ xảy ra những bất thường về hình thái của đứa trẻ trong bụng (bạn có thể tiêu thụ nhiều vitamin A từ thực vật có trong rau như cà rốt,…). Theo chỉ dẫn về lượng tiêu thụ an toàn hàng ngày là 1/2 xiên thịt lươn và 1 miếng gan. Nhưng nếu ăn nhiều hơn mức trên một chút cũng không sao, bạn có thể điều chỉnh lại lượng ăn trong vòng vài ngày hoặc một tuần.

Trong hijiki có chứa một lượng lớn asen vô cơ (trong tiếng Việt thường được gọi là thạch tính) có hại cho cơ thể con người và là tác nhân gây ung thư. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi ở Nhật, sẽ không có vấn đề gì nếu người mang thai không ăn liên tục 4,7g lượng rong biển khô hijiki mỗi ngày. Hijiki là một loại thực phẩm giàu chất xơ, sắt và các khoáng chất khác nhau nên nếu bạn chỉ ăn một lượng nhỏ hai lần một tuần thì không cần phải lo lắng.

Thực phẩm tái hoặc thực phẩm tươi sống

Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Thực phẩm tái như bít tết, prosciutto (là một loại giâm bông treo khô ở Ý, thường được cắt lát mỏng rồi phục vụ không được làm chín), cá hồi hun khói, pate,… còn thực phẩm sống có sashimi và sushi. Trong các loại thực phẩm này có thể chứa ký sinh trùng điển hình là Toxoplasma. Nếu để loại kí sinh trùng này xâm nhập vào cơ thể qua nhau thai, trẻ có thể bị nhiễm trùng toxoplasma bẩm sinh. Trong thời kỳ mang thai bạn nên ăn thức ăn đã được nấu chín kỹ.

Phô mai tự nhiên

Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Với các loại phô mai nhập khẩu không chế biến qua nhiệt như Camembert (một loại phô mai mềm của Pháp), phô mai cừu, phô mai có vân xanh,… trong các loại phô mai này có chứa vi khuẩn Listeria có thể dẫn đến sẩy thai hoặc chết thai khi chúng xâm nhập vào cơ thể người mẹ. Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh Listeriosis cao gấp 20 lần so với người khỏe mạnh nên khi mang thai nên tránh ăn loại thực phẩm này. Bạn có thể ăn phô mai đã qua chế biến như phô mai kem hoặc phô mai tươi.

Cá và động vật có hàm lượng thủy ngân cao

Ảnh minh họa: Lion Dent Health

Thủy ngân tồn tại trong tự nhiên vốn vô hại đối với con người nhưng khi tích tụ trong cơ thể của các vi sinh vật và cá ở biển nó sẽ chuyển thành methyl thủy ngân có hại. Do thai nhi chưa có khả năng đào thải chất methyl thủy ngân ra ngoài cơ thể nên khi người mẹ ăn cá và động vật có hàm lượng thủy ngân cao sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh trung ương ở trẻ. Người mang thai có thể ăn miễn là trong giới hạn cho phép là được.

Có thể ăn theo hướng dẫn sau:

Các loại cá như cá kiếm, cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá nhà táng,… có thể ăn một tuần một lần (mỗi lần khoảng 80g).

Theo Lion Dent Health