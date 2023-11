Các loại thực phẩm vừa ngon, vừa quen thuộc lại còn KÍCH THÍCH tóc mọc nhanh, chị em cần bỏ túi ngay

Ăn kiêng có thể làm giảm lượng chất dinh dưỡng cần thiết đối với sự phát triển của tóc. Vì sự phát triển của tóc ít được ưu tiên so với những chức năng khác của cơ thể nên nếu cơ thể bị căng thẳng, thiếu chất do ăn kiêng thì tóc sẽ mọc chậm lại. Bên cạnh đó, ngay cả sau khi quay lại chế độ ăn uống lành mạnh thì tình trạng rụng tóc vẫn sẽ tiếp diễn trong vài tháng tiếp theo.

Ớt chuông vàng

Ớt chuông vàng có vitamin C nhiều gần năm lần rưỡi hơn so với cam (341 mg, trái ngược với 63mg). Vitamin C là một chất chống oxy hóa tăng cường sức khỏe cho các sợi tóc và nang tóc, cũng như ngăn ngừa gãy rụng tóc.