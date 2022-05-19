Các loại thực phẩm vừa ngon, vừa quen thuộc lại còn KÍCH THÍCH tóc mọc nhanh, chị em cần bỏ túi ngay

Ăn kiêng có thể làm giảm lượng chất dinh dưỡng cần thiết đối với sự phát triển của tóc. Vì sự phát triển của tóc ít được ưu tiên so với những chức năng khác của cơ thể nên nếu cơ thể bị căng thẳng, thiếu chất do ăn kiêng thì tóc sẽ mọc chậm lại. Bên cạnh đó, ngay cả sau khi quay lại chế độ ăn uống lành mạnh thì tình trạng rụng tóc vẫn sẽ tiếp diễn trong vài tháng tiếp theo.

Ớt chuông vàng có vitamin C nhiều gần năm lần rưỡi hơn so với cam (341 mg, trái ngược với 63mg). Vitamin C là một chất chống oxy hóa tăng cường sức khỏe cho các sợi tóc và nang tóc, cũng như ngăn ngừa gãy rụng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Trong cá hồi có rất nhiều axit béo Omega-3. Tinh chất này có rất nhiều trong tóc và tất nhiên là rất cần thiết cho việc nuôi dưỡng mái tóc đẹp mỗi ngày. Omega-3 giúp tóc suôn khỏe, nang tóc mạnh hơn, kích thích tóc mọc dày hơn và đẹp rạng ngời mỗi ngày.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều beta-caroten, tiền tố của Vitamin a (chất sau khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A) giúp sản xuất và điều hòa quá trình sản xuất bã nhờn. Vitamin A cũng góp phần kích thích tóc mọc nhanh và nhiều cũng như ngăn ngừa tình trạng nang tóc hư tổn, giúp tóc dài và dày nhanh hơn.

Ăn khoai lang còn cực tốt cho những nàng đang muốn giảm cân hoặc đang có vấn đề về tiêu hóa. Một siêu thực phẩm có vô vàn lợi ích giúp các bạn đẹp toàn diện, do vậy không thể bỏ qua.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa vitamin B1, B2, B3 và B4 - các chất tốt cho sự phát triển của tóc. Ngoài ra, nó cũng chứa vitamin B5 và B6 giúp bảo vệ da đầu. Trong trường hợp bị rụng tóc nhiều, bạn cần bổ sung nhiều dầu bí ngô hơn trong chế độ ăn uống.

Bơ

Bơ chứa một số loại chất béo có lợi cùng với lượng vitamin E cao, là một chất chống oxy hóa rất tốt. Bơ giúp trung hòa các gốc tự do có hại và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin E giúp dưỡng ẩm hiệu quả cho tóc, là thành phần không thể thiếu trong các công thức dưỡng tóc. Một nghiên cứu về những người bị rụng tóc, tóc giảm rụng và mọc lại khoảng 34,5% sau tám tháng bổ sung vitamin E.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu lăng

Đậu lăng chứa nhiều sắt - một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tóc phát triển khỏe mạnh. Vì vậy, một bát súp đậu lăng mỗi ngày rất tốt cho tóc. Ngoài ra, nó còn chứa kẽm, choline và các nguyên tố hữu ích khác cho tóc.