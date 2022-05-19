7 cách làm chậm quá trình lão hoá da bạn có thể dễ dàng thực hiện mỗi ngày

Khi ra đường, chỉ sử dụng khẩu trang hay thiết bị che chắn, bạn vẫn không thể tránh được sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da bạn sẽ bị tấn công bởi những tia cực tím độc hại. Lâu dần, chúng làm ảnh hưởng tới sắc tố da, làm da sạm đen, nguy cơ bị lão hóa sớm là điều không thể tránh khỏi.

Môi trường ngày càng nóng lên, tầng ozone đã không còn khả năng ngăn chặn mọi tia UV rọi xuống trái đất và tất nhiên, con người chúng ta sẽ phải chịu trực tiếp tác động của những loại tia gây hại này. Điều này dẫn đến các vấn đề về da ngày càng gia tăng.

Thế nên, các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da, dù thực tế bạn cảm nhận trời không quá nắng. Đây được cho là bước cơ bản nhất để bảo vệ da khỏi hiện tượng lão hóa sớm mà ai cũng cần phải thực hiện.

Thuốc lá chứa nhiều chất độc hại, làm giảm độ săn chắc da và làm da xỉn màu gây nên tình trạng lão hóa da. Vì vậy, hãy dừng ngay việc hút thuốc lá để có thể giúp cải thiện làn da, làm chậm quá trình lão hóa da.

Ngoài ra, bạn hãy hạn chế tối đa các loại thức uống chứa cồn như rượu bia, nước ngọt để da không bị mất nước, không khô ráp.

Massage mặt

Khi dùng các loại kem dưỡng vào ban đêm, hãy kết hợp với các động tác massage để sản phẩm thẩm thấu tốt hơn đồng thời nâng cơ mặt. Dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng massage theo hình tròn & di chuyển khắp mặt để kích thích máu lưu thông, và làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

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Tránh tắm nắng để có làng da rám nắng

Da bị sạm có thể sẽ bị lão hóa da sớm hơn. Điều này hoàn toàn đúng với những người muốn có làn da rám nắng bằng cách phơi nắng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc sử dụng các phương pháp nhuộm da khác. Tất cả đều là do các tia cực tím UV có hại làm tăng tốc độ lão hoá của da.

Ăn việt quất

Chúng ta già đi và da bị chùng xuống do một quá trình gọi là tổn thương DNA oxy hóa. Mặc dù không thể ngăn chặn nhưng chúng ta có thể làm chậm lại quá trình này bằng cách tiêu thụ thường xuyên của quả việt quất. Loại trái cây nhỏ bé này rất giàu chất chống oxy hóa và giúp bạn chống lại các dấu hiệu lão hóa. Hãy ăn chúng hàng ngày và quan sát sự thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tẩy trang đúng cách

Trước khi ngủ, hãy đảm bảo rằng da mặt bạn đã được tẩy trang sạch sẽ. Lớp trang điểm kèm theo bụi bẩn từ môi trường sẽ làm lỗ chân lông to ra nếu không được tẩy trang cẩn thận, và qua thời gian sẽ ảnh hưởng xấu đến màng collagen, làm giảm tính đàn hồi của da. Do đó, khi ở nhà bạn nên tẩy trang thật sạch để da mặt được nghỉ ngơi.

Thiền và tránh căng thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng quá nhiều làm tăng quá trình lão hoá trong cơ thể bạn. Không chỉ vậy, suy nghĩ quá mức và lo lắng cũng dẫn đến lão hóa sớm. Cố gắng đừng để mọi thứ làm phiền bạn quá nhiều. Chúng ta nên tập thói quen ngồi thiền. Thiền giúp thư giãn thần kinh và giải phóng hormone hạnh phúc trong cơ thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Đó là cách rẻ nhất để ngăn ngừa lão hóa.