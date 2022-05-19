Bí quyết làm mờ TÀN NHANG lâu năm cho cánh chị em phụ nữ tại nhà, đơn giản mà hiệu quả vô cùng

Để phục hồi làn da bị tàn nhang, bạn cần cung cấp đầy đủ các vitamin và các chất xơ đầy đủ để da có thể khỏe mạnh từ bên trong.

Rau sống, với hàm lượng chất xơ, nước, vitamin dồi dào chính là sự lựa chọn tuyệt vời trong quá trình điều trị tàn nhang.

Ăn trực tiếp rau sống

Dùng loại rau này chế biến thành các món nộm

Dùng sau sống ăn kèm với các món ăn khác.

Dưa chuột

Nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy dưa chuột giàu kali và chứa một lượng carotene, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, carbohydrate, protein, phốt-pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Do đó, việc ăn dưa chuột thường xuyên có thể loại bỏ tàn nhang và làm trắng da.



Với dưa chuột, ngoài việc ăn, bạn cũng có thể thái lát làm mặt nạ đắp…

Cam hoặc chanh tươi

Cam và chanh vốn nổi tiếng là những thực phẩm giàu vitamin C, giúp đào thải độc tố, mang đến làn da trắng sáng tự nhiên không gì sánh bằng. Nên chẳng có lý gì mà không sử dụng ngay nhóm thực phẩm này mỗi ngày để có một làn da khỏe, giảm tình trạng nám da, tàn nhang.

Bạn có thể dùng các cách sau để bổ sung vitamin C cho da từ cam và chanh tươi:

Với cam: Có thể ăn trực tiếp hoặc thưởng thức 2 cốc nước cam mỗi ngày.

Với chanh: Nên uống một cốc nước chanh vào mỗi sáng vừa giúp đẹp da, vừa tốt cho sức khỏe; hoặc dùng chanh làm gia vị cho các món ăn.

Tránh đồ uống gây viêm

Không chỉ thực phẩm chế biến mới gây viêm, kích thích tạo sắc tố da và cung cấp cho cơ thể rất ít dinh dưỡng, mà còn rất nhiều đồ uống khác như vậy. Theo đó, ngoài việc băn khoăn ăn gì để hết nám da hay ăn gì để hết tàn nhang, nếu muốn thực sự chữa lành từ sâu trong cơ thể và cả làn da thì không nên uống soda, nước trái cây đóng gói, nước tăng lực, trà có đường và cũng nên tránh uống rượu và cà phê.

Không có đồ uống nào trong số những đồ uống này mang lại lợi ích cho làn da. Trong khi đó, nếu muốn uống vì sức khỏe của mình, hãy uống nước hoặc uống trà thảo mộc đơn giản tự pha hay nước ép rau quả tươi.

Cà tím

Ảnh minh họa: Internet

Rất ít công dụng làm đẹp của cà tím được biết đến. Và một trong những công dụng hiệu quả nhất của loại quả này đó chính là làm mờ vết tàn nhang. Rất đơn giản, bạn chỉ cần một quả cà tím bánh tẻ tươi. Sau khi ngâm rửa với nước muối pha loãng, bạn thái lát mỏng và dùng nó đắp lên mặt trong khoảng 15-20 phút. Duy trì đều đặn mặt nạ này mỗi ngày bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt sau khoảng 15 ngày.