Những mẹo nhỏ khi thoa kem dưỡng mắt, tránh đường viền mắt sẽ trở thành “rãnh sâu”!

Khi thoa kem mắt, chắc hẳn nhiều bạn gái sẽ vô tình phạm phải một số điều "cấm kỵ" sau khi thoa kem dưỡng mắt, dẫn đến nếp nhăn ở mắt ngày càng nhiều hơn sau khi thoa kem dưỡng. Sau đây Thẩm mỹ viện Shanghai Wenfeng sẽ nói về tư thế bôi kem mắt đúng cách và những sai lầm khi bôi kem dưỡng mắt. Rất mong bài viết này sẽ nhận được sự quan tâm của các bạn.

Theo lời khuyên “nếu không bôi kem mắt năm 20 tuổi, 30 tuổi bạn sẽ hối hận”. Gần đây nhiều bạn nữ ở độ tuổi 20 trở lên đã chú trọng đến vùng mắt của mình hơn và bắt đầu chăm chỉ bôi kem dưỡng mắt. Nhưng bạn có dám tự tin rằng các bước thoa kem mắt của mình đã đúng chưa?

1. Dùng ngón áp út lấy ra một lượng kem mắt thích hợp, sau đó nhẹ nhàng tán đều rồi dùng ngón áp út chấm lên vùng da quanh mắt theo chiều mũi tên, chú ý chất của từng loại kem. Động tác này cần lặp lại 5 lần, không được đổi hướng, động tác này có thể chống lão hóa vùng da mắt một cách hiệu quả.

2. Dùng ngón trỏ mát-xa lần lượt vùng mi trên và mi dưới, thoa nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, 3 lần xen kẽ mi trên và mi dưới, cho đến khi kem thấm đều vào mắt. Dùng lực nhẹ và không kéo quá mạnh để tránh nếp nhăn.

3. Cuối cùng xoa và làm nóng bằng hai tay, dùng lòng bàn tay tay áp lên bầu mắt và chườm một lúc, nếu có điều kiện bạn có thể sử dụng dụng cụ làm nóng mắt.

3 sai lầm khi sử dụng kem dưỡng mắt

1. Chỉ sử dụng kem dưỡng mắt sau 25 tuổi

Đối với hầu hết các cô gái văn phòng, công việc và máy tính là hai thứ không thể tách rời trong chốc lát. Thời gian sử dụng máy tính, máy sưởi và điều hòa ngày càng nhiều, cuộc sống kiểu này khiến cơ mắt mệt mỏi. Trước ba tuổi, rất có thể nếp nhăn đến sớm đến “gặp” bạn.

2. Quá liều lượng

Có thể một số người muốn kết quả tốt và nhanh hơn nên thường có xu hướng bôi nhiều kem dưỡng hơn, điều này sẽ có tác dụng ngược lại. Việc làm này không những gây lãng phí kem dưỡng mà còn gây ảnh hưởng xấu đến vùng da mắt của bạn. Bạn chỉ có thể thoa một lượng nhỏ, thậm chí có thể chia ra thoa hai lần một ngày, không nên thoa quá nhiều kem dưỡng cùng một lúc.

3. Thoa mạnh kem dưỡng mắt

Khi thoa kem dưỡng mắt, nhiều người nghĩ rằng phải massage thì kem dưỡng mắt sẽ thẩm thấu nhanh hơn. Nhưng nếu bạn massage quá mạnh, không chỉ ảnh hưởng đếnđộ đàn hồi của cơ mắt mà còn khiến nếp nhăn hình thành nhanh hơn, khiến mắt bị lão hóa.

Cuối cùng, các nàng không thể thức khuya trong khi chăm sóc da, vì như vậy thì ngay cả loại kem dưỡng mắt tốt nhất cũng không thể cứu được bạn. Thẩm mỹ viện Shanghai Wenfeng gợi ý rằng tốt nhất bạn nên ép bản thân tắt đèn và đi ngủ trước 11 giờ, dù bộ phim có hay đến đâu thì cũng đừng thức khuya quá nhé!