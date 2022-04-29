Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút

Làm đẹp 29/04/2022 10:01

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người. Không có gì ngạc nhiên khi các cô gái luôn tìm kiếm những cách khác nhau để tạo điểm nhấn cho đôi mắt và làm cho chúng trông to hơn!

Dưới đây là một số mẹo nhỏ sẽ cho bạn biết làm thế nào để tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt.

Điểm nhấn trên lông mày

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 1

Đôi lông mày đẹp là một trong những nét thu hút chính của khuôn mặt. Bạn có thể sử dụng chì kẻ mày, sáp hoặc đánh bóng để làm nổi bật chúng.

Sử dụng bút highlight

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 2

Highlighter là một sản phẩm mang lại vẻ tươi sáng cho làn da của bạn. Để làm cho đôi mắt của bạn biểu cảm hơn, hãy kẻ đường viền lông mày của bạn bằng phấn highlight và thoa một ít ở góc trong của mắt.

Vẽ eyeliner

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 3

Kẻ mắt sẽ không bao giờ lỗi mốt, vì vậy hãy lấy chì kẻ mắt hoặc bút kẻ mắt ngay bây giờ và vẽ những đường cong đẹp mắt. Nó trông thực sự thu hút cho ánh mắt của bạn!

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 4

"Mắt khói" là một trong những kỹ thuật trang điểm mắt phổ biến nhất. Nó phù hợp cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc ban đêm, giúp đôi mắt của bạn sáng và biểu cảm hơn.

Đừng quên bút chì mắt kẻ mắt màu trắng

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 5

Để làm cho đôi mắt của bạn trông to hơn, hãy dùng bút chì trắng chấm một điểm ở góc trong của mắt và pha trộn nhẹ nhàng. Có một cách khác để làm cho đôi mắt của bạn trở nên biểu cảm hơn: sử dụng bút chì trắng ở viền dưới bên trong (di chuyển từ góc ngoài của mắt vào trong).

Làm cong lông mi

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 6

Dùng dụng cụ uốn mi và hàng mi của bạn sẽ đẹp tự nhiên nâng tầm vẻ đẹp đôi mắt hơn bao giờ hết. 

Làm dài lông mi của bạn

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 7

Để làm dài mi, hãy lấy mascara của bạn, đặt cọ chuốt mắt ở gốc mi và nhìn lên trên, di chuyển cọ hướng lên của mi. Sau đó, giữ cọ theo chiều dọc, chú ý đến từng sợi lông mi.

Thoa son môi màu nude

Những bí quyết quan trọng để làm cho đôi mắt của bạn thêm phần thu hút - Ảnh 8

Nếu bạn muốn làm nổi bật đôi mắt của mình, đừng sử dụng son môi sáng màu. Một số loại son bóng nhẹ hoặc son môi màu nude sẽ là quyết định hoàn hảo.

Theo Brightside

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