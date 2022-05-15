Ai cũng có mục tiêu theo đuổi cái đẹp vì yêu cái đẹp là bản chất vốn có của mỗi người. Tất nhiên là phụ nữ thì mình phải yêu bản thân. Vì vậy, cách duy trì vẻ đẹp lành mạnh và hiệu quả nhất là ăn uống. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ được người khác đánh giá cao còn vẻ đẹp bên trong sẽ khiến chúng ta tự tin là chính mình hơn.

Mùa hè được coi là mùa cao điểm của đào. Đào ngọt và hấp dẫn không chỉ bổ dưỡng mà còn bổ sung nước và vitamin cho cơ thể, giải độc và loại bỏ cellulite, làm sạch dạ dày. Vào mùa hè, cơ thể sẽ mất nhiều nước nên tốt nhất bạn nên bổ sung nước vào thời điểm này. Đào có tính nóng, vị chua ngọt, giàu nguyên tố vi lượng có thể giúp mọi người điều hòa quá trình trao đổi chất trong cơ thể và nâng cao vóc dáng.

Vào mùa hè nắng nóng, cảm giác thèm ăn của chúng ta thường sẽ bị giảm đi, nhưng việc chán ăn sẽ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Viễ ăn củ sen vào mùa hè có thể giúp thanh nhiệt, giải khát, tăng cảm giác thèm ăn. Điều quan trọng nhất là củ sen có giá trị dinh dưỡng cao, có thể làm đẹp và thon gọn bụng. Ngoài ra củ sen lại có hàm lượng chất sắt tương đối cao, có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết. Đối với phụ nữ bị thiếu máu hoặc đang trong kỳ hành kinh, ăn củ sen sẽ giúp bổ máu, cải thiện được tình trạng ra máu kinh nguyệt không đều.

3.Cà chua

Cà chua rất tốt cho sức khỏe. Trong các nghiên cứu hiện đại, cà chua chứa nhiều axit hữu như axit malic và citric. Ngoài việc bảo vệ vitamin C khỏi bị phá hủy, các axit hữu cơ làm mềm mạch máu, thúc đẩy sự hấp thụ canxi và sắt, đồng thời giúp dịch vị tiêu hóa chất béo và protein mà các loại rau khác không làm được. Nếu cần, bạn có thể giới thiệu công dụng của nó cho những người xung quanh.

4. Hành tây

Hành tây rất giàu allicin diệt khuẩn thực vật và cũng giàu chất bay hơi diallyl sulfide. Cả hai chất này đều có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn nhất định. Hành tây rất giàu selen, một chất oxy hóa. Chất oxy hóa này có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của glutathione trong cơ thể. Chức năng của nguyên tố này cung cấp một kênh vận chuyển oxy cho tế bào, rất có hiệu quả trong việc tăng cường sức sống của tế bào, cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể, thải độc tố và rác thải trong cơ thể. Ngoài ra, còn có tác dụng khử trùng, giải độc và chống lão hóa.