3 loại thực phẩm tốt cho ngực mà phụ nữ cần biết

Sống khỏe 13/05/2022 14:50

Để ngăn ngừa bệnh xơ nang vú, giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và giảm thiểu đau ngực khi hành kinh thì có một số phương pháp mọi người nên biết đến.

Kích thước và hình dạng của ngực ở mỗi phụ nữ là khác nhau, nhưng có những vùng chung cần lưu ý khi chăm sóc sức khỏe. Để ngăn ngừa bệnh xơ nang vú, giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và giảm thiểu đau ngực khi hành kinh thì có một số phương pháp mọi người nên biết đến. Theo các nhà khoa học y tế, ăn những thực phẩm và đồ uống dưới đây là một trong những bí quyết để giữ cho bộ ngực của bạn luôn khỏe mạnh.

Đậu nành

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Ảnh minh họa: Internet

Theo một nhóm nghiên cứu tại Cleveland Clinic, Mỹ, những phụ nữ thường xuyên tiêu thụ daidzein và genistein, hai thành phần có trong đậu nành hoặc đậu hũ thì ít có nguy cơ mắc bệnh xơ nang vú. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu nành rất hữu ích trong việc giảm bớt các tác dụng phụ của hội chứng mãn kinh cũng như loãng xương và bệnh tim. Một nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Y tế Công cộng của Đại học Loma Linda đã phân tích dữ liệu từ 9514 người sống sót sau ung thư vú và phát hiện ra rằng ăn đậu nành rất hữu ích trong việc ngăn ngừa khối u tái phát. 

Mạch nha

Mạch nha, được sấy khô và rang nhẹ sau khi lúa mạch nảy mầm, có vai trò làm giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), khiến ngực nhạy cảm và đau hơn. Theo một nghiên cứu trên 100 phụ nữ được chẩn đoán mắc hội chứng tiền kinh nguyệt được chia làm 2 nhóm thì nhóm dùng 400mg chiết xuất mạch nha cho thấy giảm 65% các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Những phụ nữ tiếp tục tiêu thụ mạch nha cũng có tác dụng cải thiện mệt mỏi, tim đập nhanh, đau đầu, rối loạn giấc ngủ và tăng cảm giác thèm ăn.

Việt quất

3 loại thực phẩm tốt cho ngực mà phụ nữ cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ, quả việt quất có chức năng can thiệp vào quá trình phát triển của các tế bào khối u ở vú. Nếu bạn ăn 170g quả việt quất mỗi ngày, bạn có thể hấp thụ những lợi ích này. Quả việt quất tươi có thể được ăn sống hoặc trộn với sữa chua, sinh tố và salad.

 (Theo Kormedi)

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