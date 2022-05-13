Phụ nữ nên ăn những loại thực phẩm có màu sắc này để vượt qua thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng

Sống khỏe 13/05/2022 17:48

Thời kỳ mãn kinh có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng nếu chuẩn bị tốt, nhưng hầu hết chúng đều đi qua mà không có sự chuẩn bị trước. Để vượt qua thời kỳ mãn kinh, điều cần thiết là ghi nhớ những màu thực phẩm tối chính là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và cần tiêu thụ thường xuyên.

Thời kỳ mãn kinh có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng nếu chuẩn bị tốt, nhưng hầu hết chúng đều đi qua mà không có sự chuẩn bị trước. Theo khảo sát của Hiệp hội mãn kinh Hàn Quốc, 70% phụ nữ trung niên không đến bệnh viện để được điều trị thích hợp ngay cả khi đã có các triệu chứng mãn kinh. Để vượt qua thời kỳ mãn kinh, điều cần thiết là ghi nhớ 3 màu thực phẩm tối chính là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và cần tiêu thụ thường xuyên.

Màu xanh (Việt quất)

Phụ nữ nên ăn những loại thực phẩm có màu sắc này để vượt qua thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng về chứng hay quên và suy giảm trí nhớ thường xảy ra trong thời kỳ mãn kinh thì nước uống việt quất có hiệu quả. Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati trên 47 người cao tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ, anthocyanins trong quả việt quất có hiệu quả trong việc cải thiện trí nhớ và kích hoạt các chức năng não ở người cao tuổi có nguy cơ cao bị sa sút trí tuệ.

Việt quất giúp cải thiện chức năng thần kinh và chức năng não, đồng thời ngăn ngừa và trì hoãn bệnh Alzheimer. Flavonoid chứa một lượng lớn trong quả việt quất cũng như quýt và hành tây có tác dụng cải thiện trí nhớ bằng cách thúc đẩy quá trình truyền tín hiệu trong các tế bào thần kinh não. Bạn có thể tiêu thụ anthocyanins một cách hiệu quả bằng cách ăn cả vỏ và hạt của quả việt quất.

Màu tím (cà tím)

Phụ nữ nên ăn những loại thực phẩm có màu sắc này để vượt qua thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anthocyanin cũng là thành phần tạo ra màu tím sẫm cho cà tím. Nó ức chế sự tạo ra các gốc tự do để ngăn ngừa lão hóa và giúp loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi mạch máu và hoạt động như chất chống oxy hóa có hiệu quả trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta. Nó cũng có tác dụng chống viêm cao nên rất tốt cho việc loại bỏ vi trùng ra khỏi cơ thể. Nó làm giảm mệt mỏi cho mắt và cũng có vai trò trong việc ngăn ngừa mất thị lực và các bệnh về võng mạc.

Anthocyanins không bị phá hủy bởi nhiệt, vì vậy không có hạn chế trong việc bảo quản hoặc nấu nướng. Cà tím cũng chứa polyphenol có tác dụng ức chế chất gây ung thư cao gấp đôi so với rau bina. Cà tím với độ ẩm 95% rất tốt để bổ sung độ ẩm sau khi đổ mồ hôi nhiều. Nó chứa ít calo, giàu chất xơ và nước, vì vậy nó cải thiện tình trạng táo bón và viêm dạ dày ruột, đồng thời giúp loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi ruột.

(Theo Kormedi)

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