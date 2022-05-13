Phụ nữ nên ăn những loại thực phẩm có màu sắc này để vượt qua thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng

Thời kỳ mãn kinh có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng nếu chuẩn bị tốt, nhưng hầu hết chúng đều đi qua mà không có sự chuẩn bị trước. Theo khảo sát của Hiệp hội mãn kinh Hàn Quốc, 70% phụ nữ trung niên không đến bệnh viện để được điều trị thích hợp ngay cả khi đã có các triệu chứng mãn kinh. Để vượt qua thời kỳ mãn kinh, điều cần thiết là ghi nhớ 3 màu thực phẩm tối chính là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và cần tiêu thụ thường xuyên.

Màu xanh (Việt quất)

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng về chứng hay quên và suy giảm trí nhớ thường xảy ra trong thời kỳ mãn kinh thì nước uống việt quất có hiệu quả. Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati trên 47 người cao tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ, anthocyanins trong quả việt quất có hiệu quả trong việc cải thiện trí nhớ và kích hoạt các chức năng não ở người cao tuổi có nguy cơ cao bị sa sút trí tuệ.