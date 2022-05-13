Những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ trở nên có hại

Ăn quá nhiều ngay cả những thực phẩm lành mạnh cũng có hại cho cơ thể. Khuyến cáo nên ăn vừa phải để không vượt quá giới hạn ở các loại thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo. Thực phẩm được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng có một số điểm cần lưu ý. Tạp chí sức khỏe Prevention của Mỹ đã giới thiệu một số loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhưng cần chú ý hơn đến lượng ăn vào.

Đậu trắng, hàu Đậu và hàu là những thực phẩm tiêu biểu có hàm lượng sắt cao. Sắt là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp. Nó hiện diện trong các mô cơ bắp và giúp cung cấp oxy cần thiết cho sự co của cơ bắp. Đây là lý do tại sao thiếu sắt gây ra mệt mỏi và chóng mặt. Ngược lại, ăn quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ suy gan. Nếu bạn là người thường xuyên tiêu thụ nhiều loại khoáng chất thông qua một chế độ ăn uống lành mạnh, thì không nhất thiết phải bổ sung các chất bổ sung sắt một cách riêng lẻ sẽ dẫn đến việc nạp quá nhiều sắt. Rau bina, củ dền Ảnh minh họa: Internet Một thực tế ai cũng biết là các loại rau lá xanh có chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Trong số đó, các loại rau như rau bina và củ dền chứa nhiều oxalat. Muối oxal có chức năng như prebiotics nuôi vi khuẩn lành mạnh trong đường tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nếu bạn có sức khỏe thận kém, ăn nhiều thực phẩm có chứa oxalat có thể gây bất lợi. Thận phải đào thải thành phần này ra ngoài cơ thể, nếu có vấn đề về chức năng thận khiến quá trình này hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn đến sỏi thận. Những người bị suy giảm chức năng thận nên ăn các loại rau có hàm lượng oxalat thấp. Các loại rau chứa ít oxalat bao gồm bắp cải và súp lơ. Cá ngừ đóng hộp Ảnh minh họa: Internet Cá rất giàu axit béo omega-3, là chất béo lành mạnh. Ngoài ra, nếu nó được làm dưới dạng lon thì rất dễ bảo quản và mang theo. Đây là lý do tại sao cá ngừ đóng hộp rất phổ biến. Tuy nhiên, vì cá ngừ có hàm lượng thủy ngân cao hơn các loại cá khác nên nó có thể làm suy giảm sự phát triển của não và hệ thần kinh ở thai nhi và trẻ nhỏ trong bụng mẹ.

Ngay cả đối với người lớn, nếu thủy ngân tích tụ trong cơ thể, chắc chắn sẽ gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, nhất là phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhỏ, tốt hơn là nên thay thế cá có hàm lượng thủy ngân thấp nếu có thể. Tuy nhiên, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm thông báo rằng cá ngừ vằn được sử dụng trong một số hộp cá ngừ có kích thước nhỏ và thuộc loại cá nói chung có hàm lượng thủy ngân thấp, không giống như cá ngừ vây xanh cho sashimi. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em nên tiêu thụ từ 230 đến 340g mỗi tuần các loại cá thông thường có hàm lượng thủy ngân thấp. Gạo lứt Ảnh minh họa: Internet Người ta nói rằng ăn gạo lứt là ngũ cốc có lợi cho sức khỏe hơn gạo trắng. Điều này là do, thay vì carbohydrate tinh chế từ gạo trắng, carbohydrate phức hợp từ gạo lứt rất giàu chất xơ và có lợi thế trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Tuy nhiên, gạo có đặc tính hấp thụ chất gây ung thư gọi là thạch tín từ trong lòng đất. Theo báo cáo của Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ, gạo lứt chứa nhiều thạch tín hơn gạo trắng. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên tăng cường lựa chọn các loại ngũ cốc và ăn xen kẽ nhiều loại ngũ cốc hơn một chút. (Theo Kormedi)

3 loại thực phẩm tốt cho ngực mà phụ nữ cần biết Để ngăn ngừa bệnh xơ nang vú, giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và giảm thiểu đau ngực khi hành kinh thì có một số phương pháp mọi người nên biết đến.

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