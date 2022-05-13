7 loại thực phẩm tốt cho mắt, hỗ trợ ngăn ngừa lão thị

Chứng lão thị nhanh chóng đến trong thời đại ngày nay do việc sống với điện thoại thông minh và chịu nhiều loại căng thẳng. Vì vậy nên ăn nhiều thực phẩm chống oxy hóa như trái cây và rau quả, tránh rượu bia thuốc lá, tránh tia UV để ngăn ngừa loại lão thị này và giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Mất thị lực khi về già được gọi là lão thị. Tuy nhiên, người ta thấy rằng gần một nửa số bệnh nhân ở độ tuổi 30 và 40 bị lão thị. Chứng lão thị nhanh chóng đến trong thời đại ngày nay do việc sống với điện thoại thông minh và chịu nhiều loại căng thẳng. Vì vậy nên ăn nhiều thực phẩm chống oxy hóa như trái cây và rau quả, tránh rượu bia thuốc lá, tránh tia UV để ngăn ngừa loại lão thị này và giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh. Một chế độ ăn uống tốt với các chất dinh dưỡng như lutein, axit béo omega-3 và lycopene có thể giảm suy giảm thị lực lên đến 25%. Thực phẩm tốt cho mắt cũng có xu hướng cải thiện sức khỏe của các bộ phận khác của cơ thể. Huffington Post, trang tin của Mỹ, đã giới thiệu những loại thực phẩm tốt cho mắt.

Cà rốt Ảnh minh họa: Internet Cà rốt là thực phẩm mà ai cũng dễ dàng nghĩ đến khi nghĩ đến khi nói về các loại thực phẩm có ích cho mắt. Nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và thực sự giúp ích cho mắt. Cà rốt chứa vitamin A và beta-carotene, giúp tăng cường sức khỏe của mắt. Vitamin A đóng vai trò bảo vệ bề mặt của mắt và beta-carotene hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh để bảo vệ các tế bào của mắt khỏi các gốc tự do. Ngô Ngô là một trong những thực phẩm thực vật mà ngay cả những đứa trẻ không ăn rau cũng có thể ăn mà không có bất kỳ biểu hiện bài xích nào. Ngô rất giàu zeaxanthin và lutein (chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe của mắt). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn ngô thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể và ngăn ngừa sự mất sắc tố melanin trong mắt.

Hàu Ảnh minh họa: Internet Thiếu kẽm có thể dẫn đến đục thủy tinh thể cũng như gây hại cho thị lực và bệnh quáng gà. Cung cấp đủ kẽm có thể làm chậm quá trình mờ thị lực do quá trình lão hóa hàng ngày ở những người trên 50 tuổi. Hàu rất giàu kẽm nhưng ai không thích có thể ăn tôm càng, cá hồi, thịt bò hoặc sữa. Khoai lang Khoai lang giống như cà rốt do rất giàu beta-carotene. Ngoài ra, nó rất giàu vitamin A và C, chất xơ, mangan và kali, giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Những người không thích hương vị của cà rốt có thể hấp thụ beta-carotene bằng cách ăn khoai lang, kali và vitamin B6 trong khoai lang giúp giữ cho các mạch máu khỏe mạnh. Quả mơ Ảnh minh họa: Internet Mơ rất giàu beta-carotene và lycopene là những chất carotenoid giúp tăng cường thị lực. Theo Hiệp hội Đục thủy tinh thể, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể giúp bảo vệ các tế bào và mô của mắt khỏi bị hư hại. Rau bina Lutein và zeaxanthin, có nhiều trong các loại rau có màu xanh đậm như rau bina và cải xoăn. Chúng là những chất chống oxy hóa giữ cho các tế bào khỏe mạnh và bảo vệ mắt. Theo Hiệp hội Đo thị lực và Nhãn khoa Hoa Kỳ, những chất này hoạt động như một chiếc kính râm có tác dụng lọc các tia có hại từ bên trong cơ thể. Trứng Trứng rất giàu kẽm và cũng chứa nhiều axit béo omega-3, lutein. Mặc dù không giàu carotenoid như trong các loại rau lá khác, nhưng cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa trong trứng tốt hơn. (Theo Kormedi)

Những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ trở nên có hại Ăn quá nhiều ngay cả những thực phẩm lành mạnh cũng có hại cho cơ thể. Khuyến cáo nên ăn vừa phải để không vượt quá giới hạn ở các loại thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo. Thực phẩm được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng có một số điểm cần lưu ý. Tạp chí sức khỏe Prevention của Mỹ đã giới thiệu một số loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhưng cần chú ý hơn đến lượng ăn vào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-loai-thuc-pham-tot-cho-mat-ho-tro-ngan-ngua-lao-thi-468490.html