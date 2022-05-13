Những thực phẩm chống lão hóa hàng đầu mà bạn nên biết

Khi chúng ta đang đạt được những tiến bộ mạnh mẽ về công nghệ, khoa học đã làm cho quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn so với tốc độ tự nhiên của nó. Nếu bạn có cho mình một tuổi thọ nào đó, nó chỉ có thể được cung cấp bằng cách duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Nó được chứng minh qua các nghiên cứu khác nhau. Khái niệm sống lâu không có nghĩa là đạt đến một mốc thời gian cụ thể trong năm, mà đó là giữ cho bản thân luôn hoạt động tích cực và tốt nhất có thể trong những năm mà chúng ta có. Các chuyên gia cũng cảnh báo chúng ta nên tránh các thực phẩm gây sốt và các sản phẩm có tác dụng kéo dài tuổi của bạn.

Da của chúng ta sáng lên nhờ chất lượng của thực phẩm mà chúng ta đang tiêu thụ. Chế độ ăn uống của chúng ta được đánh giá thực sự và rộng rãi bởi cơ quan lớn nhất của chúng ta, tức là da. Nó sẽ cho thấy một số kết quả tích cực rõ rệt sau khi được cung cấp một số chất béo lành mạnh, các chất dinh dưỡng thiết yếu, nước và các chất chống oxy hóa khác nhau. Nếu có bất cứ điều gì làm phiền cơ thể chúng ta bên trong, da sẽ là cơ quan đầu tiên bắt đầu phàn nàn. Một khi phát hiện ra điều gì đó không ổn trên da, chúng ta bắt đầu áp dụng và thử nghiệm với một loạt các loại kem dưỡng da, serum và kem dưỡng. Những phương pháp này sẽ không hữu ích và bạn nên cố gắng xem xét sâu hơn và tìm ra tạp chất đang gây ra những vấn đề này.

Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên lưu lại, và bạn sẽ thấy tốc độ lão hóa trước đó của bạn giảm đi đáng kể.

Mọi người đều biết rằng quả việt quất chứa nhiều loại dinh dưỡng, bao gồm chất xơ và chất chống oxy hóa. Nó cũng là nguồn cung cấp vitamin C. Quả việt quất cũng là một chủ đề nghiên cứu của nhiều học giả. Bên cạnh đó, nó rất có lợi trong việc duy trì chức năng nhận thức của chúng ta, cải thiện các quá trình hoạt động của tim và ngăn ngừa một số bệnh ung thư phát triển.

Trà

Ai mà không uống trà, phải không? Nó giữ vị trí thứ hai trong số các loại đồ uống, vị trí đầu tiên vẫn thuộc về nước. Nó có một loạt các lợi ích được coi là tốt nhất để chống lão hóa. Trà cũng là một trong những thức uống nóng tốt nhất để giữ nước cho cơ thể, cùng với một số chất chống oxy hóa chống viêm. Chúng được gọi là hóa chất thực vật. Thường xuyên uống khoảng 500-700 ml trà đen hoặc trà xanh (không đường) sẽ làm giảm nguy cơ mắc bất kỳ hoặc tất cả các bệnh tim mạch từ 8% đến 12%.

Các loại đậu

Đậu là cả protein và carbs. Đây là một phần quan trọng của ẩm thực Địa Trung Hải và có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn đang tìm kiếm một số protein chiết xuất từ ​​thực vật, thì các loại đậu là thứ bạn cần. Loại thực phẩm này được biết đến với công dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Các lọai đậu

Quả lê

Trong số các loại thực phẩm khác, lê chứa một lượng lớn flavonols, và đây được coi là loại thực phẩm tốt nhất mà bạn có thể dùng để làm chậm quá trình lão hóa của mình. Chất dinh dưỡng tương tự cũng được tìm thấy trong các loại rau lá, bông cải xanh, cà chua và đậu. Ngoài ra, đây là những thực phẩm khá có lợi trong việc giảm nguy cơ mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Lê chín sẽ dễ tiêu thụ và chúng cũng có lượng chất xơ tương đối cao. Nó cũng sẽ giúp ích cho đường ruột, tim mạch và một số tình trạng sức khỏe khác.

Đây là một số loại trái cây và rau quả mà bạn có thể ăn để loại bỏ các nếp nhăn trên da và mọi vấn đề về da thô ráp.