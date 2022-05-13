Những thực phẩm chống lão hóa hàng đầu mà bạn nên biết

Sống khỏe 13/05/2022 17:44

Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên lưu lại, và bạn sẽ thấy tốc độ lão hóa trước đó của bạn giảm đi đáng kể.

Da của chúng ta sáng lên nhờ chất lượng của thực phẩm mà chúng ta đang tiêu thụ. Chế độ ăn uống của chúng ta được đánh giá thực sự và rộng rãi bởi cơ quan lớn nhất của chúng ta, tức là da. Nó sẽ cho thấy một số kết quả tích cực rõ rệt sau khi được cung cấp một số chất béo lành mạnh, các chất dinh dưỡng thiết yếu, nước và các chất chống oxy hóa khác nhau. Nếu có bất cứ điều gì làm phiền cơ thể chúng ta bên trong, da sẽ là cơ quan đầu tiên bắt đầu phàn nàn. Một khi phát hiện ra điều gì đó không ổn trên da, chúng ta bắt đầu áp dụng và thử nghiệm với một loạt các loại kem dưỡng da, serum và kem dưỡng. Những phương pháp này sẽ không hữu ích và bạn nên cố gắng xem xét sâu hơn và tìm ra tạp chất đang gây ra những vấn đề này.

Khi chúng ta đang đạt được những tiến bộ mạnh mẽ về công nghệ, khoa học đã làm cho quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn so với tốc độ tự nhiên của nó. Nếu bạn có cho mình một tuổi thọ nào đó, nó chỉ có thể được cung cấp bằng cách duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Nó được chứng minh qua các nghiên cứu khác nhau. Khái niệm sống lâu không có nghĩa là đạt đến một mốc thời gian cụ thể trong năm, mà đó là giữ cho bản thân luôn hoạt động tích cực và tốt nhất có thể trong những năm mà chúng ta có. Các chuyên gia cũng cảnh báo chúng ta nên tránh các thực phẩm gây sốt và các sản phẩm có tác dụng kéo dài tuổi của bạn.

Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên lưu lại, và bạn sẽ thấy tốc độ lão hóa trước đó của bạn giảm đi đáng kể.

Những thực phẩm chống lão hóa hàng đầu mà bạn nên biết - Ảnh 1
Những thực phẩm chống lão hóa hàng đầu mà bạn nên biết

Quả việt quất

Mọi người đều biết rằng quả việt quất chứa nhiều loại dinh dưỡng, bao gồm chất xơ và chất chống oxy hóa. Nó cũng là nguồn cung cấp vitamin C. Quả việt quất cũng là một chủ đề nghiên cứu của nhiều học giả. Bên cạnh đó, nó rất có lợi trong việc duy trì chức năng nhận thức của chúng ta, cải thiện các quá trình hoạt động của tim và ngăn ngừa một số bệnh ung thư phát triển.

Trà

Ai mà không uống trà, phải không? Nó giữ vị trí thứ hai trong số các loại đồ uống, vị trí đầu tiên vẫn thuộc về nước. Nó có một loạt các lợi ích được coi là tốt nhất để chống lão hóa. Trà cũng là một trong những thức uống nóng tốt nhất để giữ nước cho cơ thể, cùng với một số chất chống oxy hóa chống viêm. Chúng được gọi là hóa chất thực vật. Thường xuyên uống khoảng 500-700 ml trà đen hoặc trà xanh (không đường) sẽ làm giảm nguy cơ mắc bất kỳ hoặc tất cả các bệnh tim mạch từ 8% đến 12%.

Các loại đậu

Đậu là cả protein và carbs. Đây là một phần quan trọng của ẩm thực Địa Trung Hải và có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn đang tìm kiếm một số protein chiết xuất từ ​​thực vật, thì các loại đậu là thứ bạn cần. Loại thực phẩm này được biết đến với công dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Những thực phẩm chống lão hóa hàng đầu mà bạn nên biết - Ảnh 2
Các lọai đậu

Quả lê

Trong số các loại thực phẩm khác, lê chứa một lượng lớn flavonols, và đây được coi là loại thực phẩm tốt nhất mà bạn có thể dùng để làm chậm quá trình lão hóa của mình. Chất dinh dưỡng tương tự cũng được tìm thấy trong các loại rau lá, bông cải xanh, cà chua và đậu. Ngoài ra, đây là những thực phẩm khá có lợi trong việc giảm nguy cơ mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Lê chín sẽ dễ tiêu thụ và chúng cũng có lượng chất xơ tương đối cao. Nó cũng sẽ giúp ích cho đường ruột, tim mạch và một số tình trạng sức khỏe khác.

Đây là một số loại trái cây và rau quả mà bạn có thể ăn để loại bỏ các nếp nhăn trên da và mọi vấn đề về da thô ráp.

Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Nếu bạn đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng nhưng chúng không hiệu quả với bạn, có thể là do cơ thể bạn đang hoạt động hơi khác so với những người khác. Khi đó, việc áp dụng chế độ ăn uống tiêu chuẩn sẽ không có tác dụng phù hợp với bạn và có thể có tác dụng ngược lại bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   các loại thực phẩm chống lão hóa thực phẩm có lợi chống lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 48 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?