Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Đôi khi mọi người chọn biến thành một chiếc lá mới hoặc bắt đầu một giải pháp năm mới về việc giảm cân và bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiêng nào mà họ nghe nói đến. Sau khi không thấy kết quả trong một vài ngày, họ ngừng theo chế độ ăn kiêng và quay lại với những cách không lành mạnh của họ. Họ không coi thực tế là mọi người có thể trạng khác nhau, và điều có thể hiệu quả với một số người cũng có thể không hiệu quả với những người khác. Đây là hướng dẫn hoàn thiện kế hoạch ăn kiêng dựa trên cơ thể bạn.

Nếu bạn đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng nhưng chúng không hiệu quả với bạn, có thể là do cơ thể bạn đang hoạt động hơi khác so với những người khác. Khi đó, việc áp dụng chế độ ăn uống tiêu chuẩn sẽ không có tác dụng phù hợp với bạn và có thể có tác dụng ngược lại bạn. Lập kế hoạch chế độ ăn uống của bạn liên quan nhiều đến mục tiêu thể dục của bạn cũng như với loại cơ thể bạn có.

Nếu một lối sống lành mạnh hơn là lựa chọn của bạn, đừng áp dụng chế độ ăn kiêng với hy vọng có kết quả tức thì. Hãy chọn cách đi chậm và có những lựa chọn lành mạnh trong suốt cuộc đời của bạn. Chỉ vì bạn đã ăn một số món khoai tây chiên không có trong kế hoạch ăn kiêng của mình không có nghĩa là bạn đã từ bỏ chế độ ăn kiêng và bây giờ điều đó trở nên vô nghĩa và bạn có thể quay trở lại tình trạng không lành mạnh. Miễn là bạn thực hiện một vài lựa chọn lành mạnh mỗi ngày, bạn đang tuân theo chế độ ăn kiêng. Đó là bởi vì bạn đã cải thiện từ việc đưa ra một số lựa chọn lành mạnh cho đến một số lựa chọn khác. Tiến độ là sự tiến bộ, ngay cả khi nó rất chậm.

Kết hợp kế hoạch ăn kiêng với thói quen ăn uống của bạn

Sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn có một kế hoạch ăn kiêng gồm 5 bữa ăn khi bạn hầu như không có thời gian để chuẩn bị hai bữa ăn chính xác. Chúng ta đang sống một cuộc sống bận rộn, và đối với những người đi làm, rất khó để quản lý một chế độ ăn uống. Vì vậy, hãy lập kế hoạch chế độ ăn uống dựa trên thói quen và chỗ ở của bạn nếu bạn không có thời gian chuẩn bị bữa ăn trong các ngày trong tuần, chuẩn bị bữa trưa và bữa tối vào cuối tuần, đồng thời đóng gói trái cây khô làm đồ ăn nhẹ, để tất cả chúng đã sẵn sàng.

Kết hợp nó với bài tập bạn nhận được

Tiêu thụ quá nhiều và tập thể dục quá ít cũng có hại cho cơ thể như tập thể dục quá nhiều và ăn quá ít. Cân bằng cả hai ngay cả khi bạn xuất phát chậm. Bạn không cần phải là thành viên phòng tập thể dục hoặc sử dụng các thiết bị. Chỉ chạy bộ khi bạn có thời gian và chọn đi bộ đến những địa điểm gần đó thay vì đi xe.

Kết hợp nó với bài tập bạn nhận được

Lập kế hoạch cho các món ăn yêu thích của bạn làm khuyến khích

Tất nhiên, bạn vẫn có thể ăn gian, nhưng không thường xuyên như trước. Bạn sẽ phải tự kiểm soát bản thân trong suốt cả tuần, vì vậy bạn có thể tự thưởng cho mình một món ăn yêu thích. Đừng quá lạm dụng điều này, và cố gắng tìm các lựa chọn thay thế cho đồ ăn vặt yêu thích của bạn. Thay thế chúng bằng đồ ăn nhẹ lành mạnh càng nhiều càng tốt.

Biết về cơ thể bạn, thói quen của bạn, ngân sách của bạn, điều kiện và thời gian bạn có thể dành cho kế hoạch ăn kiêng của bạn là rất quan trọng khi nói đến hoàn thiện kế hoạch ăn kiêng của bạn. Hãy thử một vài thứ và xem chúng hiệu quả đến mức nào, và tiếp tục thử nghiệm cho đến khi bạn làm đúng và hiệu quả.