Hoa Nhung tung ảnh hậu trường, Cúc Tịnh Y khiến netizen phấn khích với hình ảnh tình tứ ngọt ngào bên 'trai lạ'

Sao quốc tế 22/05/2022 21:17

Cúc Tịnh Y xinh đẹp xuất sắc trong tấm ảnh poster của Hoa Nhung.

Hoa Nhung hiện đang là bộ phim được mong đợi sẽ được lên sóng trong thời gian sắp tới. Với sự góp mặt của một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất hiện nay là Cúc Tịnh Y, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong thời gian tới. 

Mới đây, đoàn làm phim tiếp tục tung ra một loạt poster mới cho Hoa Nhung. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y cùng màn tương tác ngọt ngào với nam chính Quách Tuần Thần đồng thời thu hút sự chú ý của khán giả. 

Hoa Nhung tung ảnh hậu trường, Cúc Tịnh Y khiến netizen phấn khích với hình ảnh tình tứ ngọt ngào bên 'trai lạ' - Ảnh 1
Nhan sắc được nhiều người khen ngợi của Cúc Tịnh Y - Ảnh : Internet

Xuất hiện với tạo hình mới, nhan sắc của Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả. Tạo hình của mỹ nhân họ Cúc trong Hoa Nhung được cộng đồng mạng đánh giá là vừa xinh đẹp vừa trang nhã chứ không hề bị rườm rà, lố lắng như những tạo hình trước đó. 

Tuy nhiên điều khiến người hâm mộ chú ý nhiều nhất chính là cảnh thân mật giữa Cúc Tịnh Y và nam chính Quách Tuấn Thần. Dù chỉ là lần đầu hợp tác với nhau nhưng cả 2 đã có sự tương tác trên hình ảnh cực kỳ thuyết phục khi mang đến cảm giác của một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. 

Hoa Nhung tung ảnh hậu trường, Cúc Tịnh Y khiến netizen phấn khích với hình ảnh tình tứ ngọt ngào bên 'trai lạ' - Ảnh 2
Phân cảnh ngọt ngào của cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Hoa Nhung là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành, có nội dung xoay quanh câu chuyện của Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) – một cô nương vì bị người mình yêu hủy bỏ hôn ước trước mặt nhiều người, họ hàng ghét bỏ mà quỳ xuống cầu xin thần tiên thượng giới Viêm Việt (Quách Tuấn Thần thủ vai) thu nhận. Cả hai sau đó cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn cùng nhau, từ đó mà nảy sinh tình cảm. 

Hiện bộ phim vẫn chưa công bố ngày chính thức lên sóng. 

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