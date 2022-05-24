Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau 5 năm, Dữ Phượng Hành được netizen kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ trong làng phim ảnh Hoa Ngữ

Sao quốc tế 24/05/2022 16:21

Sau 5 năm cuối cùng khán giả cũng được chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái ngộ trên màn ảnh.

Sau rất nhiều lời đồn đoán qua lại, cuối cùng sáng ngày 24/5, dự án phim cổ trang lớn của Tencent Dữ Phượng Hành đã chính thức công bố đội hình diễn viên. Khán giả không khỏi phấn khích khi cặp đôi Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân sẽ tái hợp sau 5 năm kể từ ngày Sở Kiều Truyện lên sóng. 

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau 5 năm, Dữ Phượng Hành được netizen kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ trong làng phim ảnh Hoa Ngữ - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau 5 năm, Dữ Phượng Hành được netizen kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ trong làng phim ảnh Hoa Ngữ - Ảnh 2
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tái ngộ nhau trên màn ảnh sau 5 năm - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dữ Phượng Hành là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.Dự án sẽ do đạo diễn Đặng Khoa, người góp phần không nhỏ vào thành công của Ở Rể và Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, cầm trịch. Nhà sản xuất của phim gọi tên Lý Tiểu Tiêu và Tào Hoa Ích. 

Vì vậy với dàn diễn viên chính đình đám, người hâm mộ đang có quyền được mơ về một bộ phim thành công nữa của cặp đôi Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. 

Dữ Phượng Hành kể về câu chuyện giữa Bích Thương Vương nổi danh của Ma giới - Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) và vị Thần quân từ thời thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới - Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai). Cuộc đời của Thẩm Ly luôn ngập tràn rực rỡ, hễ nhắc đến tên thì ai cũng phải nể sợ thế nhưng vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân bị sắp đặt, nàng quyết định trốn khỏi Ma giới. 

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau 5 năm, Dữ Phượng Hành được netizen kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ trong làng phim ảnh Hoa Ngữ - Ảnh 3
Dữ Phượng Hành đang được rất đông đảo người hâm mộ chờ đợi ngày ra mắt - Ảnh: Internet

Trong suốt hành trình nhiều khó khăn, hiểm nguy, may mắn Thẩm Ly gặp được Hành Chỉ và được chàng cưu mang. Trải qua một thời gian, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi rồi sẽ đi đến đâu? liệu họ có đến được với nhau hay? Tất cả sẽ được giải đáp khi bộ phim chính thức được công chiếu đến với khán giả. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao châu á Cbiz

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