Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau 5 năm, Dữ Phượng Hành được netizen kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ trong làng phim ảnh Hoa Ngữ

Sau rất nhiều lời đồn đoán qua lại, cuối cùng sáng ngày 24/5, dự án phim cổ trang lớn của Tencent Dữ Phượng Hành đã chính thức công bố đội hình diễn viên. Khán giả không khỏi phấn khích khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp sau 5 năm kể từ ngày Sở Kiều Truyện lên sóng.

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh tái ngộ nhau trên màn ảnh sau 5 năm - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dữ Phượng Hành là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.Dự án sẽ do đạo diễn Đặng Khoa, người góp phần không nhỏ vào thành công của Ở Rể và Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, cầm trịch. Nhà sản xuất của phim gọi tên Lý Tiểu Tiêu và Tào Hoa Ích.