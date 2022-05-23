Hậu trường cảnh hôn trên phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan phát sốt, Dương Dương xấu hổ trước Trịnh Sảng

Nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi luôn là một những trong cảnh phim nhận được sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, để thực hiện được một cảnh hôn đẹp, thu hút người xem, nhiều diễn viên đã phải trải qua tình huống dở khóc dở cười.

Mặc dù có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm nhưng không biết vì lý do gì mà mỗi khi đóng cảnh tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh, tai của Lâm Canh Tân lại luôn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không chỉ vậy, anh chàng còn tỏ vẻ thẹn thùng dù trước đó không ít lần nam diễn viên này đã thực hiện cảnh hôn.