Hậu trường cảnh hôn trên phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan phát sốt, Dương Dương xấu hổ trước Trịnh Sảng

Sao quốc tế 23/05/2022 20:23

Dương Dương, Trịnh Nghiệp Thành, Dương Mịch,... đều là những diễn viên dù đã có kinh nghiệm nhiều năm nhưng khi đóng cảnh hôn vẫn gặp những sơ suất như thế này đây.

Nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi luôn là một những trong cảnh phim nhận được sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, để thực hiện được một cảnh hôn đẹp, thu hút người xem, nhiều diễn viên đã phải trải qua tình huống dở khóc dở cười.

Mặc dù có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm nhưng không biết vì lý do gì mà mỗi khi đóng cảnh tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh, tai của Lâm Canh Tân lại luôn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không chỉ vậy, anh chàng còn tỏ vẻ thẹn thùng dù trước đó không ít lần nam diễn viên này đã thực hiện cảnh hôn. 

Hậu trường cảnh hôn trên phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan phát sốt, Dương Dương xấu hổ trước Trịnh Sảng - Ảnh 1
Cảnh hôn của cặp đôi trong phim - Ảnh: Internet

Một câu chuyện "dở khóc dở cười" nữa phải kể đến nụ hôn của cặp đôi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Sau một cảnh hôn với Dương Mịch, nam chính Cao Viên Viên bất ngờ đứng bật dậy rồi bỏ đi đánh răng khiến mọi người cười bò. Đã thế, Dương Mịch còn "thêm dầu vào lửa" khi chọc bạn diễn: "Đột nhiên anh bỏ đi đánh răng như vậy chắc em chỉ còn nước ăn tỏi thôi".

Hậu trường cảnh hôn trên phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan phát sốt, Dương Dương xấu hổ trước Trịnh Sảng - Ảnh 2
Dương Mịch và Cao Viên Viên - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương và Trịnh Sảng có rất nhiều cảnh hôn vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, sau khi xem clip hậu trường nhiều người đã được một phen bật cười khi nam chính của chúng ta lại vô tình trượt chân xuống sàn, khiến anh chàng vô cùng ngại ngùng. 

Hậu trường cảnh hôn trên phim Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan phát sốt, Dương Dương xấu hổ trước Trịnh Sảng - Ảnh 3
Dương Dương xấu hổ khi hôn Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Vậy mới thấy rằng, để thực hiện được những cảnh quay đẹp, các diễn viên đã thực sự phải cố gắng rất nhiều bởi cảnh hôn không đơn giản chỉ là một nụ hôn thông thường mà nó đòi hỏi diễn viên phải làm nó sao cho khán giả cảm giác sự chân thật nhất có thể. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Dương Triệu Lệ Dĩnh Cao Viên Viên sao châu á

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