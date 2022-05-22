Những đôi chính Hoa Ngữ 'ngọt hơn kẹo' cứu rỗi cả một bộ phim nhạt nhẽo: Chemistry của Dương Dương và Nhiệt Ba khiến netizen chỉ muốn kêu SOS vì quá 'lụi tim'

Bộ phim ngôn tình lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Đây là câu chuyện của Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, sau đó vì duyên phận mà gặp lại khi đã 30 tuổi.

Hai vai diễn như được “đo ni đóng giày”, dựa vào hình tượng của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba để thiết kế, tạo ra nhân vật vậy. Xét về ngoại hình, cả hai quá xứng đôi, về phần nhìn thôi cũng đủ để fan "chèo thuyền" cật lực rồi. Thêm vào đó là những màn tương tác giữa họ đã đẩy chemistry lên cao trào, khiến mình cũng như nhiều khán giả muốn “ét o ét”, chỉ mong họ thành đôi ngay cả ngoài đời thật.

Khi tiểu thuyết Em là niềm kiêu hãnh của anh được chuyển thể thành phim thì yếu tố gây sốt nhất không phải là nội dung truyện nổi tiếng, mà là sự góp mặt của 2 đại visual hàng đầu xứ Trung: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, nội dung phim khá nhạt nhẽo, may sao có đôi chính cứu rỗi cho cả phim. Đây là phim tình cảm rất thuần túy, không có quá nhiều âm mưu bên lề để đẩy cốt truyện lên cao trào, nhịp phim bình bình, nhẹ nhàng, nếu ai không hợp gu khéo xem phim lại ngủ gật mất.

Cẩm Y Chi Hạ

Cẩm Y Chi Hạ - Ảnh: Internet

Cẩm Y Chi Hạ từng là bộ phim “hot hit” một thời, là tác phẩm đưa Nhậm Gia Luân trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Dù phim nổi là thế, nhưng mình cũng như nhiều khán giả ngẫm lại thì thấy cốt truyện của Cẩm Y Chi Hạ không có nhiều điểm sáng, nhiều tình tiết còn hơi phi logic và chất lượng sản xuất rất kém. Sở dĩ phim thành công như thế là nhờ vào diễn xuất cũng như tương tác ngọt ngào, chemistry bắn tung tóe giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận.

Hai diễn viên chính của chúng ta đã thể hiện thần thái, khí chất chuẩn không cần chỉnh của nhân vật trong nguyên tác, đặc biệt là Nhậm Gia Luân. Nam diễn viên toát lên phong thái độc đoán, kiêu ngạo cũng như đầy thâm tình của Lục Dịch, thậm chí cách diễn của anh còn cuốn hút hơn cả nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết. Cảm giác couple mà Nhậm GIa Luân và Đàm Tùng Vận mang lại rất mạnh mẽ, ánh mắt chất chứa tình cảm dành cho nhau, không cần ôm hôn, chỉ với những cử chỉ quan tâm của họ cũng đủ khiến fan phát cuồng.

Dưới Ánh Mặt Trời

Dưới Ánh Mặt Trời - Ảnh: Internet

Nguyên tác gốc Vật Trong Tay của Dưới Ánh Mặt Trời có nhiều tình tiết thể hiện rất cặn kẽ, rõ ràng, nhưng khi lên phim thì lại xóa bỏ rất nhiều tình tiết, đặc biệt là tuyến tình cảm của nam chính và nữ chính.

Toàn bộ câu chuyện trở nên nhàm chán và buồn tẻ, nhưng vì độ hợp vai như bước ra từ tiểu thuyết của Bành Quán Anh và Thái Văn Tịnh, cùng với đó là những màn yêu hận tình thù mà chemistry lại tràn ngập màn hình khiến mình phải quắn quéo, không xem không được. Thậm chí, màn tương tác, lỗi diễn ăn ý của họ đã được khán giả xứ Trung mệnh danh đây chính là couple thần tiên!

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ - Ảnh: Internet

Mới đây, những tình tiết vô lý, “cẩu huyết” của Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ khiến người xem coi mà "tức sôi máu", thi nhau “lập bàn tế” biên kịch. Dù bất bình với nội dung nhưng khán giả như mình chẳng thể nào bỏ dở bộ phim giữa chừng được. Trong phim, nam chính và nữ chính cứ hiểu lầm, rồi làm tổn thương nhau hoài, một người không muốn giải thích, người kia không muốn nghe, còn nam nữ thứ thì cứ như con ruột của biên kịch vậy, bày đủ trò nhưng cuối cùng luôn bình an vô sự.

Đậu Kiêu và Trần Đô Linh quá phù hợp với vai diễn, một quân phiệt kiêu ngạo và độc đoán, một cô nàng thuần khiết, vừa cứng cỏi vừa đáng yêu. Anh ta yêu cô nhưng lại ngược cô lên bờ xuống ruộng, lúc thì tỏ ra yêu chiều, lúc thì muốn trêu ghẹo cô không ngừng. Lối diễn và phong thái của Đậu Kiêu thật sự quá cuốn, chắc nhiều bạn cũng như Nam Phong, lúc xem phim muốn mình trở thành nữ chính để có được cảm giác “vừa được chàng yêu, vừa bị chàng ngược” như thế.

Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương

Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương - Ảnh: Internet

Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương có thể trở thành hiện tượng phim truyền hình ăn khách trong năm 2019, tất cả đều nhờ vào sự bùng nổ couple của Dương Tử và Lý Hiện. Không tin, bạn thử ngẫm lại xem, cốt truyện của bộ phim này thì thật sự không có nội dung gì. Thời điểm đó, rất nhiều dân mạng đã phàn nàn rằng bộ phim này quá sáo rỗng, nội dung chẳng thể hiện rõ cốt lõi của tinh thần thể thao điện tử chút nào.

Thật sự màn tương tác couple “ngọt hơn kẹo” của Dương Tử và Lý Hiện đã cứu cả bộ phim, nếu không có họ, e rằng chẳng ai xem cả nổi phim cả. Dương Tử đóng vai Đồng Niên dịu dàng và ngọt ngào, còn Lý Hiện thể hiện một Hàn Thương Ngôn ngoài lạnh trong nóng, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng rất giàu tình cảm. Sự tương tác giữa hai người rất ngọt ngào và hài hước, vì “gặm đường” cặp đôi chính nên khán giả cũng để mặc phim có logic hay không. Mỗi khi xem lại, mình toàn tua đến đoạn có Dương Tử - Lý Hiện rồi u mê trong “đường mật” của cặp đôi này mà thôi.