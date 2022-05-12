'Sau ánh hào quang' ít ai biết của Địch Lệ Nhiệt Ba: tự giặt quần áo bằng tay, sợ tên mình lọt 'hot search'

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu được biết đến từng là ‘gà cưng’ của Gia Hành và hoạt động ‘dưới trướng’ của Dương Mịch. Nhờ sự nâng đỡ của đàn chị, mỹ nữ Tân Cương nhanh chóng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hiện tại, nàng tiểu hoa đang “hot hit” nhất nhì hiện nay của showbiz Hoa ngữ . Thế nên, chuyện đời tư ‘sau ánh hào quang’ của mỹ nhân được CĐM săn đón nhiệt tình.

Sau khi “bạo hồng” nhờ vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng phải lùm gây tranh luận vì đi đâu cũng có cả dàn ekip đông đảo, từ trợ lý tới vệ sĩ vây quanh, nhìn oai phong tựa ông hoàng, bà tướng. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn cho rằng đây là dấu hiệu của việc mắc tính ngôi sao.

Trước những lời ra tiếng vào, nàng “mỹ nữ Tân Cương” có chia sẻ rằng: “Các bạn chỉ thấy tôi được vây quanh mà không biết là những người đó – các nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, người đại diện... cũng cần công việc”.

Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều vệ sĩ vây quanh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng chia sẻ khi đi công tác, công ty sẽ sắp xếp việc ngủ nghỉ nên không cần lo lắng nhiều. Còn một số việc cá nhân thì Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình lo liệu, thậm chí tự giặt quần áo của mình bằng tay.

Khi trả lời phỏng vấn, người đẹp Trường Ca Hành tươi cười tiết lộ: “Nếu phải liên tục làm việc phim trường ba ngày trở lên thì tôi sẽ tự giặt quần áo ở khách sạn. Bởi vì từ nhỏ tôi đã ưa sạch sẽ rồi, không chịu được việc quần áo bẩn chất đống lên đâu”, “Tôi không dùng dịch vụ khách sạn mà tự mình giặt. Có lần, vào mùa đông, phải ở phim trường tận 10 ngày, tôi còn giặt sạch một chiếc áo khoác lông vũ nữa cơ. Cũng khá là vất vả đó!”.

Về việc từ khóa tên mình lọt ‘hot search’, người đẹp này cũng từng tiết lộ cô từng khá khó chịu với việc lọt vào top tìm kiếm và suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi thấy từ khóa có tên mình trên mạng xã hội là: “Lại có chuyện gì thế? Tôi lại làm gì sai à?”.

Địch Lệ Nhiệt Ba tự giặt quần áo bằng tay - Ảnh: Internet

Qua những thông tin trên, CĐM hiểu được phần nào cuộc sống phía sau ánh hào quang của mỹ nhân tân cương khác xa với những ác cảm trước đây của khán giả.