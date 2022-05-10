Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp đồng, không còn là 'gà cưng' của Dương Mịch?

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là nghệ sĩ "dưới trướng" của Dương Mịch từ lâu. Nhờ sự nâng đỡ của đàn chị, nữ diễn viên nhanh chóng đạt được nhiều thành công trong làng giải trí Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là nghệ sĩ "dưới trướng" của Dương Mịch từ lâu. Nhờ sự nâng đỡ của đàn chị, nữ diễn viên nhanh chóng đạt được nhiều thành công trong Cbiz. Nữ diễn viên được khán giả biết đến và yêu thích qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Lệ Cơ Truyện... hay mới đây là Trường Ca Hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh và Ngự Giao Ký.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin cho rằng nữ diễn viên đang có ý định rời khỏi công ty để tự phát triển sự nghiệp riêng.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cụ thể, sự việc bắt nguồn từ việc một nữ diễn viên khác là Lý Khê Nhuế đã chấm dứt hợp đồng, nhất quyết rời khỏi Gia Hành. Lý Khê Nhuế là một trong những nữ diễn viên được Dương Mịch nâng đỡ khá nhiều nhưng lại có sự nghiệp lận đận.

Ngoài "Tôi Là Nhân Chứng" năm 2015, cô nàng không còn bộ phim nổi tiếng nào khác. Việc nữ diễn viên "dứt áo ra đi" bị đồn đoán là do cảm thấy bất công với tài nguyên phim ảnh mà mình được nhận.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Người hâm mộ cho rằng điều này có thể tác động đến tâm lý của Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến nữ diễn viên cũng có ý định rời công ty. Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chịu nhiều "ấm ức" trong quá trình thực hiện hợp đồng với Gia Hành. Không chỉ làm việc quá sức, nữ diễn viên còn phải tự liên hệ bên ngoài để có vai diễn hay buộc dẫn dắt người mới, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như lợi ích của Địch Lệ Nhiệt Ba.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-dich-le-nhiet-ba-cham-dut-hop-dong-khong-con-la-ga-cung-cua-duong-mich-467679.html