An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba 'chơi chiêu' tung poster vào đúng Lễ Tình Nhân Trung Quốc vẫn bị chê 'Nhìn như hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy'

Sao quốc tế 20/05/2022 10:12

Đoàn làm phim An Lạc Truyện đã tung ra poster của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhân ngày Lễ tình nhân Trung Quốc. Khác với những hình ảnh được tiết lộ trước đó, poster lần này của phim dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, đoàn làm phim An Lạc Truyện đã tung ra poster của cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhân ngày Lễ tình nhân Trung Quốc. Khác với những hình ảnh được tiết lộ trước đó, poster lần này của phim dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trong tấm poster này không toát lên được cảm giác của một cặp đôi yêu nhau. Cặp đôi đứng xa cách, không có tương tác và thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Điều này khiến cho tấm poster có phần gượng ép và không tạo được phản ứng hóa học.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba 'chơi chiêu' tung poster vào đúng Lễ Tình Nhân Trung Quốc vẫn bị chê 'Nhìn như hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy' - Ảnh 1
An Lạc Truyện tung poster vào ngày lễ tình nhân Trung Quốc - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những ý kiến chê bai, cộng đồng mạng cũng không quên dành lời khen ngợi cho nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Cả hai khi xuất hiện cùng nhau luôn khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì quá xứng đôi, nàng thì xinh đẹp kiêu sa, chàng thì anh tuấn siêu thực.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba 'chơi chiêu' tung poster vào đúng Lễ Tình Nhân Trung Quốc vẫn bị chê 'Nhìn như hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy' - Ảnh 2
Cộng đồng mạng cũng không quên dành lời khen ngợi cho nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

 

Sau khi poster phim được tung ra, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng vì cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không có khả năng tạo ra phản ứng hóa học. Tuy nhiên, khán giả có thể hoàn toàn yên tâm vì theo những tấm ảnh hậu trường đã được tung ra trước đó, cặp đôi chính của phim chắc chắn vẫn sẽ có nhiều cảnh ngọt ngào.

- Nhìn trông không ăn nhập thật mà, nam nữ chính thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Phim Hàn hay có kiểu hai nhân vật chính nếu không nhìn vào mắt nhau thì sẽ có bad ending, liệu An Lạc Truyện có lợi dụng tấm poster này để spoil cái kết không nhỉ?

- Nhìn thì xứng đôi đó nhưng tương tác rời rạc quá, nhìn như kiểu hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy.

- Đã gọi là poster cặp đôi thì phải tương tác với nhau chút chứ, chả hiểu sao để hai nhân vật chính đứng xa nhau cả một đoạn thế kia xong cũng chả nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Nhan sắc Địch Lệ Nhiêt Ba và Cung Tuấn khi đứng cạnh nhau không đùa được đâu, mặc dù không ngọt ngào như những hình ảnh hậu trường trước đó nhưng nhìn chung vẫn đáng mong chờ cặp đôi màn ảnh mới này.

Được biết, Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư, An Lạc Truyện xoay quanh câu chuyện về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) - người cuối cùng còn sống sót sau họa diệt môn của gia tộc. Trong quá trình lưu lạc nhân gian để điều tra sự thật, cô quen được Hàn Diệp (Cung Tuấn) - thái tử nước Đại Tĩnh, bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong lại giỏi suy tính mưu kế. Với sự giúp đỡ của Hàn Diệp, Nhậm An Lạc cũng rửa sạch mối oan cho gia tộc và có được hạnh phúc của riêng mình.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba 'chơi chiêu' tung poster vào đúng Lễ Tình Nhân Trung Quốc vẫn bị chê 'Nhìn như hai tấm poster khác nhau ghép lại vậy' - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

 

Hiện bộ phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính vẫn chưa công bố lịch chiếu.

 

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