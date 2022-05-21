Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

Mở màn cho dàn đỉnh lưu có phim lên sóng là Lý Dịch Phong. Nam diễn viên khiến nhiều người đi từ kỳ vọng đến thất vọng bởi bộ phim Kính Song Thành. Rõ ràng màn kết hợp của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ được mong đợi rất nhiều, ấy thế mà khi phim lên sóng, từ nội dung, diễn xuất đến kỹ xảo đều làm người xem phải hoang mang. Cũng từ đó mà độ hot của phim ngày một tuột dốc, Lý Dịch Phong cũng bị chê bai khá nhiều bởi dáng vóc đậm người của mình khi diện tạo hình cổ trang.

Sau Kính Song Thành, mọt phim Hoa ngữ lại được dịp phấn khởi bởi lần lượt những tác phẩm được mong chờ của dàn đỉnh lưu Cbiz là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử, Tiêu Chiến đóng chính và Ngự Giao Ký do Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính lần lượt lên sóng. Khỏi phải nói, netizen đã ngóng chờ thế nào trước màn combat của Dương Tử - Nhiệt Ba. Và có vẻ như phim của Tiêu Chiến và Dương Tử nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Không chỉ có được rating khá ổn khi chiếu đài, lượng người xem trên nền tảng của Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn cũng đạt con số ấn tượng với hơn 2 tỉ view. Mặt khác, các chỉ số về độ nổi tiếng của nhân vật, diễn viên, bộ phim cũng đều dẫn đầu trong suốt thời gian lên sóng. Nhìn chung, khi Dư Sinh chiếu thì Dương Tử, Tiêu Chiến đã gần như chiếm hết spotlight, khiến Ngự Giao Ký cũng phải ngậm ngùi xếp sau trên bảng nhiệt độ phim chiếu mạng. Chỉ kéo dài khoảng 30 tập phim nên Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn nhanh chóng kết thúc. Lúc này cũng là lúc Ngự Giao Ký vùng lên, trở thành bá chủ màn ảnh nhỏ. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người xem, đồng thời liên tiếp phá nhiệt độ trên nền tảng phát sóng.

Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Bộ phim của Nhậm Gia Luân và Nhiệt Ba quả thực gặp khá nhiều đối thủ mạnh. Bởi lúc đầu lên sóng thì vướng Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, lúc sau gần hết lại đụng ngay Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Mặc dù Thả Thí Thiên Hạ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng xét ra vẫn không thể đánh bay được độ hot của Ngự Giao Ký.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Khi phim của Nhiệt Ba - Gia Luân kết thúc, Thả Thí Thiên Hạ mới trở thành “center” của màn ảnh Hoa ngữ thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5. Tuy nhiên, những lùm xùm không hay liên tiếp xảy ra, đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ bị tố ngược đãi động vật. Chưa dừng lại ở đó, khán giả tiếp tục một phen "bật ngửa" trước thông tin Thả Thí thiên Hạ đã "mượn trắng trợn" rất nhiều tình tiết từ drama Hạc Lệ Hoa Đình do La Tấn và Lý Nhất Đồng chủ diễn. Càng gần về cuối, kịch bản ngày càng rời rạc, nhạt nhẽo và kỹ xảo không thể 3 xu hơn khiến Thả Thí Thiên Hạ mất dần độ hot. Mặc dù sau cùng nền tảng phát sóng cũng thông báo phim đã phá 3 tỷ view, thế nhưng so với Ngự Giao Ký chỉ độc quyền chiếu ở Trung Quốc, còn Thả Thí Thiên Hạ chiếu trên các nền tảng quốc tế thì phim của Dương Dương thua hẳn.