Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Dương Tử chưa chiếu nhưng vẫn có thành tích đáng nể

Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử là 3 diễn viên có tác phẩm được mong chờ nhất hiện nay.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, Ám Dạ Hành Giả của Lý Dịch Phong và Trầm Hương Như Tiết của Dương Tử là 3 bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm. Dù chưa ra mắt nhưng những tác phẩm này đều có lượt đặt trước phá mốc 1 triệu người. Điều này cho thấy sức hút rất lớn từ các bộ phim này. Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Lý Dịch Phong đều là những diễn viên nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Bên nữ là tiểu hoa nổi tiếng, trong khi bên nam là một trong tứ đại lưu lượng đình đám.

Với Triệu Lệ Dĩnh, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thuộc thể loại phim chính kịch. Đây là bước tiến lớn của nữ diễn viên khi chuyển từ phim cổ trang sang phim hiện đại chính kịch. Vì thế, dù chưa ra mắt nhưng tác phẩm vẫn nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Người hâm mộ đang đếm từng ngày để được nhìn thấy nhân vật Hạnh Phúc qua màn ảnh nhỏ. Hiện nay, sức hút của Lý Dịch Phong không còn cao như trước. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn sở hữu lượng fan lớn và hùng hậu. Vì vậy, tài tử họ Lý tiếp tục giữ vững phong độ của bản thân qua nhiều năm. Trong khi đó, Ám Dạ Hành Giả thuộc thể loại hình sự, trinh sát. Lý Dịch Phong trở hành một cảnh sát chống ma túy thực hiện chiến dịch bí mật.

Với bộ phim này, nam diễn viên sẽ hóa thân vào nhân vật mới mẻ khi phải mang 2 thân phận. Vì thế, khán giả mong chờ được nhìn thấy một Lý Dịch Phong rất khác trong tác phẩm mới. Dương Tử là một trong những diễn viên nổi tiếng của lứa tiểu hoa hậu 90. Cô liên tục đóng phim với các tiểu sinh nổi tiếng như Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Lý Hiện... Với Trầm Hương Như Tiết, nữ diễn viên sẽ nên duyên cùng "mỹ nam đơn độc" Thành Nghị. Nam diễn viên từng trở nên nổi tiếng sau khi tham gia Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Thành Nghị cũng vẫn đang giữ được sức hút nhất định. Bên cạnh đó, Dương Tử cũng có lượng fan trung thành luôn ủng hộ cô. Việc có hai diễn viên nổi tiếng góp mặt trong phim khiến khán giả rất mong chờ.

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