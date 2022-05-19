Sau bao tin đồn 'thay thế nam chính', 'Dữ Phượng Hành' vẫn nhất quyết 'mai mối' Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tiếp tục hợp tác trong phim "Dữ Phượng Hành".

Dự án phim Dữ Phượng Hành đang là một trong những chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao thời điểm hiện tại. Đặc biệt, tin đồn tái hợp của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến bộ phim trở nên được mong đợi hơn bao giờ hết. Sau thành công của tác phẩm nổi tiếng Sở Kiều Truyện, hai diễn viên được hy vọng sẽ làm nên chuyện trong lần hợp tác tiếp theo này.

Sau những thông tin vì không giảm cân kịp nên Lâm Canh Tân có thể sẽ bị "hất khỏi" dự án phim này và thay thế nam chính khác. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, các bên đã đồng ý Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với Lâm Canh Tân. Nếu để cặp đôi tuyên truyền, khả năng thu hút khán giả sẽ cao hơn. Do đó, dàn diễn viên chính của Dữ Phượng Hành vẫn được giữ nguyên.

Mặc dù Lâm Canh Tân có thân hình mập mạp hơn trước nhưng anh vẫn giữ được nét nam tính. Nam diễn viên sở hữu vóc dáng cao to, đẹp trai trưởng thành nên hợp với tạo hình cổ trang. Bên cạnh đó, đoàn phim sẽ lùi thời gian quay Dữ Phượng Hành. Vì thế, Lâm Canh Tân vẫn có thời gian để giảm cân sao cho phù hợp với nhân vật.

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đang tích cực rèn luyện thể lực và tập luyện võ thuật. Vì thế, khán giả hoàn toàn có thể mong chờ vào sự hợp tác tiếp theo của cặp đôi Sở Kiều Truyện.

Thân hình hiện tại của Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là dự án phim truyền hình thuộc cấp S được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai nữ chính Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân cũng đã được định đảm nhận vai nam chính Hành Chỉ.

Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào tháng 6 năm nay và hiện đã định gần như toàn bộ dàn diễn viên, chỉ đợi thời điểm công bố.

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