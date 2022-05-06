Cảnh hôn của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận thế nào mà khiến fan 'giật mình thon thót', tự hỏi có phản ứng hóa học gì không?

Màn tương tác giữa Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân không được đánh giá cao, nhiều người bảo sượng trân.
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Dù không được quảng bá rầm rộ nhưng bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đang nhận được sự quan tâm của khán giả bởi nội dung công sở hấp dẫn và dàn cast tên tuổi. Phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa nam thần Bộ Bộ Kinh Tâm và nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận.
Trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Ninh Mông, Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ phá vỡ hình tượng nữ sinh quen thuộc để trở thành tổng giám đốc đầu tư đầy quyền lực. Tuy nhiên, khán giả vẫn còn hoài nghi liệu giữa Đàm Tùng Vận và nam chính Lâm Canh Tân có phản ứng hóa học hay không?
Chẳng cần đợi đâu xa, trong một cảnh quay mới được đoàn làm phim hé lộ, Ninh Mông vô tình trượt chân ngã vào lòng Lục Ký Minh sau đó đặt lên môi chủ tịch Lục một nụ hôn. Anh chàng ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau cùng lại không hề có thái độ phản kháng, ngầm thừa nhận mình cũng có tình cảm với Ninh Mông.
Không hiểu vì lần đầu được hôn chủ tịch nên Ninh Mông còn "sượng trân" hay giữa Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân vẫn còn ngượng ngùng khi lần đầu hợp tác. Dù còn lấn cấn về cảnh hôn sắp lên sóng nhưng nhìn chung bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tống Giám vẫn khá ổn trong các bộ phim cùng thời.