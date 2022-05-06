Cảnh hôn của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận thế nào mà khiến fan 'giật mình thon thót', tự hỏi có phản ứng hóa học gì không?

Dù không được quảng bá rầm rộ nhưng bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đang nhận được sự quan tâm của khán giả bởi nội dung công sở hấp dẫn và dàn cast tên tuổi. Phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa nam thần Bộ Bộ Kinh Tâm và nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận.

Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân. Ảnh: Internet

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Ninh Mông, Đàm Tùng Vận được kỳ vọng sẽ phá vỡ hình tượng nữ sinh quen thuộc để trở thành tổng giám đốc đầu tư đầy quyền lực. Tuy nhiên, khán giả vẫn còn hoài nghi liệu giữa Đàm Tùng Vận và nam chính Lâm Canh Tân có phản ứng hóa học hay không?