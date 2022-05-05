Cuộc đua phim Hoa Ngữ tháng 5: Thả Thí Thiên Hạ 'nhẹ nhàng' ẵm top 1, phim của Đàm Tùng Vận cũng 'mạnh mẽ' on top

Cuộc đua phim hoa ngữ tháng 5 trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết khi liên tiếp những tác phẩm mới lên kệ, giành được đông đảo sự chú ý của khán giả. Cùng điểm qua một vài phim nổi bật ở hiện tại đã và đang giành được cảm tình của người xem trong tháng 5 này.

Trong bảng xếp hạng phim chiếu mạng, Thả Thí Thiên Hạ đang ngày càng bứt phá khi liên tiếp góp mặt bảng xếp hạng top phim hot nhiều ngày liên tiếp. Hiện tại, bộ phim đã phá 1,5 tỷ lượt xem hơn nửa chặng đường ra mắt, đặc biệt riêng ngày 3 tháng 5, thu về 131 triệu lượt xem trong một ngày. Đây là kỷ lục ấn tượng tiếp theo của bộ phim sau khi phá 136 triệu lượt trong ngày đầu ra mắt. Trong bảng xếp hạng Datawin, nhiệt độ Thả Thí cũng đã phá mức 2.

Đây có lẽ là thành tích đáng mừng cho đứa con cưng của Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Trước đó phim vướng nhiều lùm xùm tố sao chép tình tiết, lời thoại và cách quay của tác phẩm Hạc Lệ Hoa Đình. Ngoài nghi vấn sao chép, đoàn phim Thả thí thiên hạ còn vướng lùm xùm ngược đãi động vật chỉ vì muốn tạo hiệu ứng tốt cho phim và tiết kiệm chi phí.

Nhìn chung, bước vào giai đoạn cao trào giữa quyền đấu và chuyện tình của Hắc Phong Tức- Bạch Phong Tịch cũng đã sang trang mới, phim dễ dàng thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng. Phản ứng hóa học ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy tình ý của cặp đôi chính cũng trở thành đề tài hút fan không kém. Với sự góp mặt của Dương Dương cũng là yếu tố lớn nhận được sự yêu mến của khán giả. Thành tích của Thả Thí Thiên Hạ vẫn được giữ vững sau đợt giông tố cũng là điều rất đáng khen ngợi.

Cánh Cửa Tái Sinh của Vương Tuấn Khải cũng là một trong những phim đang nhận về sự quan tâm đông đảo. Thuộc thể loại giật gân, bí ẩn, tội phạm với sự góp mặt của Trương Địch và Vương Tuấn Khải bộ phim đang trụ vững top 2 phim hot với lượt xem cao trong ngày. Dù chỉ mới lên sóng, Cánh Cửa Tái Sinh cũng trở thành đối thủ nặng ký của Thả Thí Thiên Hạ rượt đuổi thành tích khá sát sao.

Ảnh minh họa: Internet

Phim có thành tích tốt, đứng trong top 3 phim đang thu hút người xem nhất trên mạng xã hội. Chỉ số Datawin từng đạt 2,1% nay giảm nhẹ xuống 1.8 % .Dự án được đánh giá có nội dung hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên tốt và đặc biệt Vương Tuấn Khải với lượng người hâm mộ đông đảo cũng trở thành điểm thu hút người xem của bộ phim.

Ngoài những bộ phim đang lên sóng, Ngự Giao Ký và Chúc Khanh Hảo dù đã kết thúc lên sóng từ 10 ngày trước thế nhưng vẫn trụ vững trong top 5 phim hot trong ngày. Đặc biệt nhất là Chúc Khanh Hảo, chẳng ai có thể ngờ việc không quy tụ sao hot, cũng chẳng có nội dung ấn tượng nhưng vẫn giữ vững vị trí nhất định. Đây hẳn là một điều thành công của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành khi có phản ứng hóa học ngọt ngào trên phim mang đến thành công ngoài sức mong đợi cho tác phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong BXH phim truyền hình, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám trở thành chiến mã nổi bật. Rating trung bình giữ vững ở mức ổn định 0.4802%, lượt xem trên nền tảng trực tuyến, bộ phim trụ vững top 1 với hơn 80 triệu lượt xem trong ngày. Đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận trong năm 2022, bộ phim đang đạt được một vài thành tích tích cực. Với vai trò nhân vật chính, nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả với diễn xuất tốt cùng màn hóa thân vào vai đầy mới mẻ phá cách và khác biệt so với những vai diễn trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Quy tụ dàn sao được công nhận thực lực nổi tiếng như Trần Khôn, Bạch Vũ, Angela Baby… Phong Khởi Lũng Tây cũng đang dần lấy lại được vị thế với rating phim tăng nhẹ. Dẫu vậy, nội dung khó hiểu, mưu đấu nhập nhằng trở thành điểm khiến bộ phim khó viral hơn những tác phẩm khác cùng thời điểm. Dù được đầu tư lớn nhưng hiệu quả của Phong Khởi Lũng Tây không cao, nằm ngoài dự kiến của khán giả khi không hút khách thậm chí mờ nhạt trong đường đua.

Ảnh minh họa: Internet

Mang tiếng dự án cấp S+ nhưng thành tích không khả quan khiến dàn diễn viên, đặc biệt Trần Khôn đang trở thành trò cười trong lòng công chúng. Mở điểm weibo với số điểm 9.2 cao ngất nhưng thực tích của Phong Khởi Lũng Tây lại lẹt đẹt và khó mà giữ vững được phong độ.

Gây bão với bảng xếp hạng phim chiếu mạng thôi chưa đủ, Dương Dương cũng đang thống lĩnh phim truyền hình khi Đặc Chiến Vinh Diệu đã kết thúc lên sóng nhưng vẫn trụ vững top 3 phim chiếu đài có lượt xem cao nhất trong ngày. Thực tích của bộ phim này trong suốt thời gian lên sóng cũng giúp chàng nam thần đứng vững và bước đầu có những chuyển mình thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Đứng vị trí thứ 4 là Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh. Lấy đề tài dân quốc chủ yếu bổ trợ tình tiết ngôn tình, bộ phim dù vấp phải không ít tranh cãi nhưng vẫn thu về lượng người xem nhất định.