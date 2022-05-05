Triệu Lộ Tư phụng phịu từ chối danh xưng 'em gái ngọt ngào', khẳng định bản thân rất 'quyến rũ và nóng bỏng'

Tuy thường hóa thân vào các vai diễn với tạo hình ngọt ngào, đáng yêu nhưng Triệu Lộ Tư lại không hề thích bị đóng khung như vậy ngoài đời thật.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ những kỷ niệm khi quay phim và hoạt động ngày dạo gần đây của cô. Được biết, chỉ sau 11 ngày phát sóng, bộ phim cổ trang này đã vượt qua cột mốc 1 tỷ lượt xem.

Với sức nóng của mình, Thả Thí Thiên Hạ xứng đáng trở thành 'bom tấn cổ trang' truyền hình của nửa đầu năm 2022 - Ảnh: Internet

Trong buổi phỏng vấn này, Triệu Lộ Tư đã được đặt cho câu hỏi: “Mọi người đều nói bạn là cô gái ngọt ngào, bạn nghĩ ngọt ngào là gì?”.

Nghe xong, Triệu Lộ Tư mỉm cười nhẹ nhàng và khẳng định chính cô còn ít khi cảm nhận được sự ngọt ngào của bản thân mà mọi người thường nói. Chỉ là khi đóng phim, ở một số nhân vật hoặc phân cảnh nhất định thì cô buộc phải diễn xuất theo chiều hướng ngọt ngào để phù hợp với kịch bản.

Triệu Lộ Tư không thích được gọi là 'em gái ngọt ngào' - Ảnh: Internet

Không những vậy, Triệu Lộ Tư còn tiết lộ rằng quản lý truyền thông của cô từng khẳng định nữ diễn viên đều được mọi người xem là "cô gái ngọt ngào". Nhưng khi nghe như vậy cô liền phản đối và tuyên bố bản thân là một "cô gái nóng bỏng" bất chấp sự phản đối từ phía mọi người.

Triệu Lộ Tư đang có ý định chuyển sang hình ảnh nóng bỏng và trưởng thành hơn? - Ảnh: Internet

Vì câu trả lời này của "thánh nữ xuyên không", công chúng cho rằng cô đang dự tính sẽ chuyển sang hình tượng quyến rũ và nóng bỏng hơn. Trong khi đó, một bộ phận khán giả khác lại nghi ngờ liệu đây có phải là "hint" về một dự án mới mà Triệu Lộ Tư sắp công bố hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-phung-phiu-tu-choi-danh-xung-em-gai-ngot-ngao-khang-dinh-ban-than-rat-quyen-ru-va-nong-bong-466436.html