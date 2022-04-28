Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên

Sao quốc tế 28/04/2022 15:23

Sự việc phim của Vương Tuấn Khải buộc phải nhường chỗ cho phim của Đàm Tùng Vận đang khiến fan của đôi bên, xảy ra tranh cãi quyết liệt và dự kiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cánh Cửa Trùng Sinh và Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là hai bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên đình đám. Tuy nhiên, vô tình chung 2 bộ phim lại là đề tài gây tranh cãi khi phim này phải nhường giờ chiếu cho phim kia. 

Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên - Ảnh 1
Nam diễn viên Vương Tuấn Khải - Ảnh: Internet

Cụ thể, bộ phim Cánh Cửa Trùng Sinh (do Trương Dịch và Vương Tuấn Khải đóng chính) vốn đã được lên lịch chiếu vào ngày 29/4 trên Youku. Nhưng đột nhiên Youku thông báo đổi lịch chiếu lên sớm hơn, còn lịch chiếu ban đầu của phim sẽ dành cho Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân.

Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên - Ảnh 2
Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Cuộc khẩu chiến trở nên gay gắt hơn khi biên kịch phim Cánh Cửa Trùng Sinh đăng bài lên Weibo cá nhân bày tỏ sự bức xúc về cách làm việc trên. Nội dung bài đăng như sau: "Tôi thật sự cạn lời, thật quá ngu ngốc rồi. Phim của ông đây tại sao phải may áo cưới cho người khác?"

Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên - Ảnh 3
Bài đăng gây tranh cãi của biên kịch - Ảnh: Internet

 

Hành động có phần thiếu kiềm chế bản thân trong lúc nóng giận của biên kịch Cánh Cửa Trùng Sinh đã khiến cho sự việc ngày một tồi tệ hơn. Cụ thể, ngay sau bài đăng này fan của cả 2 diễn viên đình đám là Vương Tuấn Khải và Đàm Tùng Vận đã có màn tỉ thí ''đấu võ'' trên MXH. 

Dù biên kịch trên đã xóa bài đăng và xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi của mình nhưng ở khắp các diễn đàn, khán giả đã bàn luận xôn xao về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của biên kịch. 

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