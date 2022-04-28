Chứng kiến phim mới của idol mình phải nhường chỗ cho Đàm Tùng Vận: Fan của Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi lại công bằng cho nam diễn viên

Cánh Cửa Trùng Sinh và Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là hai bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên đình đám. Tuy nhiên, vô tình chung 2 bộ phim lại là đề tài gây tranh cãi khi phim này phải nhường giờ chiếu cho phim kia.

Nam diễn viên Vương Tuấn Khải - Ảnh: Internet

Cụ thể, bộ phim Cánh Cửa Trùng Sinh (do Trương Dịch và Vương Tuấn Khải đóng chính) vốn đã được lên lịch chiếu vào ngày 29/4 trên Youku. Nhưng đột nhiên Youku thông báo đổi lịch chiếu lên sớm hơn, còn lịch chiếu ban đầu của phim sẽ dành cho Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân.