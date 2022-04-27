Lộ ảnh Đàm Tùng Vận 'cưa sừng làm nghé': Vẻ ngoài vẫn ngọt ngào dù bước sang ngưỡng tuổi 30

Nhờ sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh nên lúc nào trông Đàm Tùng Vận cũng như trẻ hơn tuổi thật.

Mới đây, những hình ảnh của Đàm Tùng Vận trong chương trình thực tế "Bạn ơi hãy lắng nghe" nhận được nhiều bình luận tích cực vì vẻ ngoài xinh đẹp, tươi trẻ. Nữ diễn viên ăn mặc như học sinh cấp ba với tóc búi lên cao, trang điểm nhẹ nhàng. Nữ diễn viên liên tục cười đùa cùng các đồng nghiệp và mang đến không khí rất thanh xuân ngôn tình.

Mắc dù đã bước qua ngưỡng 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận lúc nào trông cũng trẻ hơn tuổi thậtsinh năm 1992 bởi vì sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh. Do đó, có lợi thế ngoại hình, Đàm Tùng Vận dễ dàng đóng các vai kiểu như nữ sinh hay thiếu nữ ngây ngô, nhí nhảnh.

Hiện tại, bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám" do Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính đang được phát sóng. Nhiều người cho rằng cô nàng hóa thân thành thư ký, nên nghi ngờ lúc lên phim trông có hợp vai hay không.

Bên cạnh đó, "phản ứng hóa học" của cặp đôi vẫn vô cùng mạnh mẽ khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" trong phim. Nhiều khán giả bấn loạn trước những tương tác đầy gian tình của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân.

Với bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Một thời gian sau, giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn Mới đây, cảnh hôn liên tục của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim "Xin gọi tôi là tổng giám" đã được tiết lộ khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

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