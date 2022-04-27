Lộ ảnh Đàm Tùng Vận 'cưa sừng làm nghé': Vẻ ngoài vẫn ngọt ngào dù bước sang ngưỡng tuổi 30

Sao quốc tế 27/04/2022 16:25

Nhờ sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh nên lúc nào trông Đàm Tùng Vận cũng như trẻ hơn tuổi thật.

Mới đây, những hình ảnh của Đàm Tùng Vận trong chương trình thực tế "Bạn ơi hãy lắng nghe" nhận được nhiều bình luận tích cực vì vẻ ngoài xinh đẹp, tươi trẻ. Nữ diễn viên ăn mặc như học sinh cấp ba với tóc búi lên cao, trang điểm nhẹ nhàng. Nữ diễn viên liên tục cười đùa cùng các đồng nghiệp và mang đến không khí rất thanh xuân ngôn tình.

Mắc dù đã bước qua ngưỡng 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận lúc nào trông cũng trẻ hơn tuổi thậtsinh năm 1992 bởi vì sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh. Do đó, có lợi thế ngoại hình, Đàm Tùng Vận dễ dàng đóng các vai kiểu như nữ sinh hay thiếu nữ ngây ngô, nhí nhảnh.

dam tung vandam tung van 1dam tung van 2

Hiện tại, bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám" do Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính đang được phát sóng. Nhiều người cho rằng cô nàng hóa thân thành thư ký, nên nghi ngờ lúc lên phim trông có hợp vai hay không.

Bên cạnh đó, "phản ứng hóa học" của cặp đôi vẫn vô cùng mạnh mẽ khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" trong phim. Nhiều khán giả bấn loạn trước những tương tác đầy gian tình của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân

dam tung van 3

Với bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Một thời gian sau, giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Mới đây, cảnh hôn liên tục của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim "Xin gọi tôi là tổng giám" đã được tiết lộ khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Lâm Canh Tân Sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Xin gọi tôi là tổng giám

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Sắp 'hết duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân 'yêu lại từ đầu' Đàm Tùng Vận trong dự án phim trọng điểm

Sắp 'hết duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân 'yêu lại từ đầu' Đàm Tùng Vận trong dự án phim trọng điểm

'Giai đoạn bi kịch' nhất cuộc đời của Đàm Tùng Vận: Mẹ qua đời oan ức, hung thủ chỉ chịu mức án nhẹ

'Giai đoạn bi kịch' nhất cuộc đời của Đàm Tùng Vận: Mẹ qua đời oan ức, hung thủ chỉ chịu mức án nhẹ

Đàm Tùng Vận hóa gái Nhật xinh đẹp, nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này

Đàm Tùng Vận hóa gái Nhật xinh đẹp, nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này

Lộ tin đồn 'Khởi đầu 2' đình đám đổi dàn diễn viên chính, Đàm Tùng Vận và Dương Dương nên duyên?

Lộ tin đồn 'Khởi đầu 2' đình đám đổi dàn diễn viên chính, Đàm Tùng Vận và Dương Dương nên duyên?

Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận 'đấu đá' nhau trên phim trường, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý

Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận 'đấu đá' nhau trên phim trường, phản ứng của mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc sau đó gây chú ý

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?