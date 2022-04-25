Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Mới đây, cảnh hôn liên tục của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim "Xin gọi tôi là tổng giám" đã được tiết lộ khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

Mới đây, ekip sản xuất "Xin gọi tôi là tổng giám" tiếp tục tung cảnh hậu trường "tình bể bình" của bộ phim. Cụ thể, video ghi lại cảnh Đàm Tùng Vận chủ động hôn Lâm Canh Tân. Lúc này, nam diễn viên mặc cả bộ vest cực bảnh bao, còn Đàm Tùng Vận thì khoác lên người trang phục công sở kiểu "cô thư ký nhỏ xinh". Trong lúc Lâm Canh Tân đang tập trung làm điều gì đó, tiểu hoa 9x liền với người hôn lên má anh. Thực ra thì cảnh quay này khá tình tứ, chỉ có điều do Đàm Tùng Vận lùn quá nên mới có chuyện với người về phía Lâm Canh Tân hơi nhiều.

Cảnh hôn liên tục của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim - Ảnh: Internet Dẫu vậy, khán giả cũng đừng quá lo lắng, vì chỉ 1 vài giây sau thôi, Lâm Canh Tân đã từ chỗ bị tấn công chuyển sang thành người tấn công. Anh chàng ôm lấy Đàm Tùng Vận rồi hôn môi nồng cháy. Chỉ trong 1 cảnh quay mà khán giả được xem 2 diễn viên hôn nhau đến 2 lần. Và đương nhiên lần nào cũng có cái để nói hết trơn, chỉ mong chờ lúc Xin gọi tôi là tổng giám chính thức phát sóng, cả hai sẽ phát đường nhiều hơn 1 chút.

Với bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình. Một thời gian sau, giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

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