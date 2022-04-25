Xếp hạng 5 phim ngôn tình hoa ngữ có thứ hạng cao nhất lịch sử Douban: 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta' của Đàm Tùng Vận không vượt mặt được phim này

Phong cách truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn chính là trong ngược có ngọt, trong ngọt có ngược, vì vậy mà dễ khiến độc giả không thể dứt ra được. Không Kịp Nói Yêu Em mô tả thời kỳ quân phiệt hỗn chiến, là câu chuyện về thiếu soái quân phiệt Bái Lâm (Chung Hán Lương) và con gái của một doanh nhân giàu có Tĩnh Uyển (Lý Tiểu Nhiễm) từ yêu đương đến buộc phải chia xa. Hình tượng tổng tài bá đạo của Chung Hán Lương thực sự khiến chị em mê mệt quên lối về.

Không Kịp Nói Yêu Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn (tác giả Đông cung). Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là "Mẹ ghẻ” bởi lẽ những câu chuyện của nhà văn này đều rất ngược. Phim là một câu chuyện buồn kinh điển, được người xem đánh giá tốt và được công nhận là bản chuyển thể rất thành công từ tiểu thuyết nguyên tác.

Được biết, nối tiếp chuyện tình đầy tiếc nuối của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm trong ‘Không kịp nói yêu em’. Cặp đôi lại tái hợp trong dự án chuyển thể tiếp theo của Phỉ Ngã Tư Tồn mang tên ‘Đời này có em’.

Xin Chào Ngày Xưa Ấy (Điểm Douban 8,6)

Xin chào ngày xưa ấy - Ảnh minh họa: Internet

Xin Chào Ngày Xưa Ấy chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nằm trong bộ Chấn Hoa Cao Trung Tam Bộ Khúc của Bát Nguyệt Trường An. Bộ phim này không hời hợt mà tình cảm rất tươi mới, chân thành và ngọt ngào, nam nữ chính đã loanh quanh 10 năm mới gặp lại nhau. Đu phim này sẽ khiến bạn có cảm giác quay về thời còn trẻ, là một bộ phim hay khiến khán giả nhớ mãi không quên!

Dư Châu Châu (Lý Lan Địch) trong một lần vấp ngã đã gặp Lâm Dương (Trương Tân Thành). Kể từ khi gặp cậu, cuộc sống của cô đã dần thay đổi. Sau biến cố chia cắt, Dư Châu Châu thi đậu vào trường trung học Chấn Hoa trọng điểm và gặp lại Lâm Dương. Không biết là chuyện buồn hay vui. Vì một cuộc điện thoại tình cờ của Lâm Dương, số phận của Dư Châu Châu lại bị thay đổi.

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên (Điểm Douban 8.9)

Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Phim bắt đầu quay vào đầu năm 2012 và đã bị tạm dừng trong 4 năm trước khi được phát sóng. Nhiều bộ phim bị delay rất dễ bị dư luận "quay xe" nhưng Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên đã trở thành ngoại lệ. Nó không bị ảnh hưởng bởi kết cấu kiểu cũ, sự đồng bộ của kịch bản và diễn viên đã giúp bộ phim trở thành tác phẩm lãng mạn hiện đại được đánh giá cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên của Thi Định Nhu. Đó là câu chuyện tình từ yêu rồi chia ly đến đoàn tụ của Tạ Tiểu Thu và Vương Lịch Xuyên. Vô cùng ngược, nhưng cũng rất đẹp. Bộ phim gặt hái được thành công như thế là nhờ vào diễn xuất và chemistry ngọt ngào của hai diễn viên chính Cao Dĩ Tường và Tiêu Tuấn Diễm, đặc biệt là Cao Dĩ Tường, có thể nói anh chính là Vương Lịch Xuyên bước ra từ trong tiểu thuyết.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (Điểm Douban 8.9)

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta - Ảnh minh họa: Internet

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bát Nguyệt Trường An. Tác giả đã viết một bộ tiểu thuyết về khuôn viên trường nhận được nhiều lời khen ngợi trên cả điện ảnh và truyền hình, trong đó phiên bản phim truyền hình được đánh giá cao nhất.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta kể về câu chuyện của Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận)- một học sinh bình thường bất ngờ nhập học trường trung học Chấn Hoa, và Dư Hoài (Lưu Hạo Nhiên) - một học bá cùng bàn. Hai người trải qua mối tình đầu chua chát, ngọt ngào, đau khổ kéo dài 10 năm. Mỗi lần nhắc đến bộ phim thanh xuân đáng xem nhất, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta sẽ là một lựa chọn không thể thiếu.

Cùng Tôi Vượt Qua Thời Gian (Điểm Douban 9.1)

Cùng Tôi Vượt Qua Thời Gian - Ảnh minh họa: Internet

Cùng Tôi Vượt Qua Thời Gian là một bộ phim tình cảm thanh xuân ít người biết đến nhưng lại rất được lòng khán giả xem phim. Phim kể về câu chuyện của ba người bạn thời thơ ấu Lộ Kiều Xuyên, Chung Bạch và Nhậm Dật Phàm, cùng thi vào một trường đại học và lần lượt gặp gỡ những người bạn học mới. Chín người bạn đã cùng nhau tạo nên một khoảng thanh xuân đầy màu sắc, vui vẻ với những kỷ niệm lầy bựa không nói nên lời.