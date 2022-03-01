Vừa bị chê phát tướng đến khó tin, Chung Hán Lương liền xuất hiện bảnh bao, đẹp trai trở lại

Sao quốc tế 01/03/2022 15:30

Mới đây, hình ảnh Chung Hán Lương xuất hiện cực điển trai trên trường quay của bộ phim "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

Trên mạng xã hội mới đây, những hình ảnh đẹp mắt của "soái ca ngôn tình" Chung Hán Lương khi quay phim "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" đang được nhiều người chia sẻ nhiệt tình. Trong ảnh, nam diễn viên mặc trang phục trắng khá bắt mắt, thu hút sự chú ý bởi dáng vẻ điển trai và phong độ.

Mặc dù đã 48 tuổi, nhưng nam diễn viên nằm trong số ít những ngôi sao đã bước vào hàng ngũ U50 mà vẫn được giao vai soái ca ngôn tình. Điều này có được là bởi Chung Hán Lương trông quá trẻ so với tuổi thật. 

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Trước đó, Chung Hán Lương đã nhận cả tá lời nhận xét tiêu cực vì lộ gương mặt to béo kém sắc. Có lẽ là Chung Hán Lương vừa giảm cân cấp tốc để đến phim trường quay "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan". Nam diễn viên giữ được làn da căng bóng mịn màng và sức khỏe tốt để đảm bảo luôn tự quay được các cảnh cưỡi ngựa, đánh đấm.

Thời gian gần đầy, rất hiếm khi truyền thông Hoa ngữ săn được cảnh Chung Hán Lương dùng đến diễn viên đóng thế trong chương trình.

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Trước đó, nhan sắc khác lạ của Chung Hán Lương khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh: Internet

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nữ nhân của vương ai dám động" của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Trong phim, Chung Hán Lương đóng cặp với nữ diễn viên 9x - Viên Băng Nghiên. Vai Chiến Khuynh Thành mà Chung Hán Lương đóng được miêu tả là Chiến thần của Bắc Mộ Quốc. Còn Viên Băng Nghiên thì đóng vai nữ y Thanh Hoan xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng hành hiệp trượng nghĩa. Một người thông minh mưu lược, cộng với người dịu dàng, tốt tính, 2 nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện yêu đương ngọt ngào, cảm động, gây nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ.

"Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" dự kiến ra mắt trong năm 2022 và được xem như một trong những dự án cổ trang trọng điểm của năm.

Lộ ảnh cận mặt 'ông hoàng ngôn tình' Chung Hán Lương diện trang phục cưới đỏ rực

Lộ ảnh cận mặt 'ông hoàng ngôn tình' Chung Hán Lương diện trang phục cưới đỏ rực

Cư dân mạng xứ Trung phấn khích trước loạt hình ảnh "ông hoàng ngôn tình" Chung Hán Lương mặc trang phục áo cưới trên trường quay "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

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Từ khóa:   Chung Hán Lương sao Hoa ngữ làng sao phim Trung Quốc Khuynh thành Diệc Thanh Hoan

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