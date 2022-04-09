Chung Hán Lương lộ vẻ ngoài 'già dặn' khi sánh đôi với 'tình trẻ kém 17 tuổi'

Sao quốc tế 09/04/2022 14:45

Dù đã sắp 50 tuổi, Chung Hán Lương vẫn đều đặn đi đóng phim ngôn tình. Do đó, nam diễn viên nhận không ít những ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.

Chung Hán Lương được coi là nam chính ngôn tình đúng chuẩn, khi có vô vàn vai diễn biểu tượng trong Bên Nhau Trọn Đời, Tình Trong Biển Hận, Không Kịp Nói Yêu Em, Thời Gian Đẹp Nhất... Cho tới thời điểm hiện tại, "Ông hoàng ngôn tình" U50 vẫn miệt mài thủ vai nam chính thâm tình, điển trai.

Mới đây, anh vừa đóng máy "Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan", sánh đôi cùng mỹ nữ kém anh đến 17 tuổi là Viên Băng Nghiên. Bởi vì chênh lệch tuổi khá nhiều, vẻ ngoài của Chung Hán Lương không còn phong độ như trước, nên nhiều khán giả cho rằng cặp đôi vô cùng khập khiễng. Thậm chí, nam diễn viên có phần già dặn khá nhiều. 

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Chung Hán Lương ở hậu trường lộ rõ nếp nhăn - Ảnh: Internet

Về mặt diễn xuất, Chung Hán Lương không có gì để bàn đến bởi kĩ năng hóa thân và thể hiện vô cùng tốt và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cư dân mạng hy vọng nam diễn viên trong tương lai có thể cân nhắc chọn lựa kịch bản một cách kỹ lưỡng hơn, để tránh bị ném đá ở khâu ngoại hình "lố" tuổi.

Dù có bảo dưỡng nhan sắc kỹ lưỡng ra sao thì nam diễn viên vẫn không thể che được những dấu vết của thời gian. Cộng đồng mạng cho rằng dù trông anh chàng có hơi trẻ so với số tuổi vốn có, thì cũng không có nghĩa là Chung Hán Lương nên tiếp tục thủ vai nam chính ngôn tình.

chung han luong 1Chung Hán Lương lộ vẻ ngoài 'già dặn' khi sánh đôi với 'tình trẻ kém 17 tuổi' - Ảnh 3Chung Hán Lương lộ vẻ ngoài 'già dặn' khi sánh đôi với 'tình trẻ kém 17 tuổi' - Ảnh 4
Trong phim, nam diễn viên sánh đôi cùng Viên Băng Nghiên - Ảnh minh họa: Internet

"Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nữ nhân của vương ai dám động" của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực.

Vai Chiến Khuynh Thành mà Chung Hán Lương đóng được miêu tả là Chiến thần của Bắc Mộ Quốc. Còn Viên Băng Nghiên thì đóng vai nữ y Thanh Hoan xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng hành hiệp trượng nghĩa. Một người thông minh mưu lược, cộng với người dịu dàng, tốt tính, 2 nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện yêu đương ngọt ngào, cảm động, gây nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ.

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Mới đây, hình ảnh Chung Hán Lương xuất hiện cực điển trai trên trường quay của bộ phim "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

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