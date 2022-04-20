Rộ tin 'ông chú U50' Chung Hán Lương 'nên duyên' với diễn viên kém 17 tuổi Châu Đông Vũ

Gần đây, cư dân mạng xôn xao thông tin Chung Hán Lương hợp tác cùng Châu Đông Vũ trong phim mới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin "ông hoàng ngôn tình" Chung Hán Lương sẽ hợp tác với Châu Đông Vũ trong bộ phim truyền hình "Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người". Được biết, đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em?" của tác giả Cửu Nguyệt Hi.

Một số người từng đọc tiểu thuyết chia sẻ rằng ngoại hình của Chung Hán Lương không phù hợp để vào vai nam chính tổng tài, trong khi Châu Đông Vũ lại rất phù hợp với vai nữ chính. Thậm chí, không ít người cho rằng nhìn Chung Hán Lương và Châu Đông Vũ không có cảm giác tốt với nhau tốt bởi vì chênh lệch tận 17 tuổi.

Chung Hán Lương từng khiến dân mạng xôn xao với vẻ ngoài như bố của Viên Băng Nghiên trên phim trường Khuynh "Thành Diệc Thanh Hoan". Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại cho Châu Đông Vũ. Ngược lại, nhiều khán giả bật chế độ "hóng" trước tin đồn trên bởi xét về danh tiếng lẫn diễn xuất của dàn diễn viên chính, đây sẽ là một dự án khủng được bảo chứng về mọi mặt.

"Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em?" là tiểu thuyết nói về tình yêu Tổng Tài - Lọ Lem. Trong đó, nữ chính Kỷ Tinh là một cô gái xinh đẹp và giỏi về chuyên ngành trí thông minh nhân tạo, có sự nhiệt huyết và dũng cảm. Còn nam chính Hàn Đình là một nhà đầu tư chính của công ty Kỷ Tinh. Sau khi tiếp xúc với nhau, cả hai nhận ra tình cảm của đối phương, họ đã vượt qua nhiều trở ngại và sống hạnh phúc cùng nhau.

Chung Hán Lương lộ vẻ ngoài 'già dặn' khi sánh đôi với 'tình trẻ kém 17 tuổi' Dù đã sắp 50 tuổi, Chung Hán Lương vẫn đều đặn đi đóng phim ngôn tình. Do đó, nam diễn viên nhận không ít những ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-ong-chu-u50-chung-han-luong-nen-duyen-voi-dien-vien-kem-17-tuoi-chau-dong-vu-463458.html